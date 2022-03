Gerhard Seissl analysiert den Auftakterfolg von Ebbs II gegen Mils II

Details Montag, 28. März 2022 12:41

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II lässt sich in der 1. Klasse Ost von Stans und WSG Tirol 1c nicht abhängen. Leader Stans gewinnt gegen Ellmau 4:0, WSG Tirol 1c siegt gegen Hochfilzen 7:2. Ebbs II hat zwar gegen den SC Mils II große Probleme ins Spiel zu kommen, am Ende gibt es aber im ersten Meisterschaftsspiel 2022 einen 2:0 Erfolg. Damit bleibt der Rückstand auf die grüne Zone gleich – fünf Punkte fehlen auf WSG Tirol 1c.

Zunächst war noch nicht viel Fußball zu sehen!

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Wie erwartet startete die Partie etwas schleppend und mit nicht wirklich schönem Fußball. Die Umstände, dass es das erste Spiel nach langer Pause und dann noch bei extrem heißem Wetter für die Jahreszeit, war, machte beiden Mannschaften zu schaffen. Mit Dauer der ersten Hälfte fanden wir aber immer besser in Spiel. Es war zwar nach wie vor kein „Leckerbissen“ aber es sah schon eher nach Fußball aus. Wir kamen dann auch mit der einen oder anderen Ballstafette dem gegnerischem Tor näher, allerdings noch ohne zählbaren Erfolg. Das ändert sich dann in der 37. Minute. Eine Unachtsamkeit in der gegnerischen Abwehr ermöglicht unserem Flügelspieler „Ötzi“ Özgür Güngör eine hundertprozentige Chance allein vor dem gegnerischen Torwart, die er auch souverän verwertete. So ging es dann mit 1:0 für Ebbs auch in die Pause.

Für die zweite Halbzeit nahmen wir uns vor, den Sack zuzumachen. Spielerisch wurde es etwas besser, da wir uns jetzt auch zutrauten „flachen Fußball“ zu spielen. Die Entscheidung ließ aber trotzdem sehr lange auf sich warten. Erst der eingewechselte „Joker“ Laurin Vergeiner konnte - nach einer schönen Kombination und einem entscheidenden Lochpass durch die Abwehr - den Sack zu machen.

Generell war es ein sehr faires Spiel von beiden Seiten, das wir dann am Ende gewinnen konnten. Jetzt gilt es wieder die spielerischen Dinge zu trainieren und zu verbessern im Training und kommende Woche geht es am Freitag gleich weiter mit einem schweren Auswärtsspiel in Thiersee.“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: Marco Birkelbach (IV), Özgür Güngör (LMF), Laurin Vergeiner (ST)