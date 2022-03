Nach Sieg gegen Reith ist für Uderns Mils II der nächste Gegner

Details Donnerstag, 31. März 2022 17:41

In der ersten Rückrunde der 1. Klasse Ost konnte sich SVG Uderns gegen das sehr starke Team des FC Elektro Achorner Reith nach einer ziemlich ausgeglichenen Partie mit 2:0 durchsetzen. Uderns überholt damit in der Tabelle den direkten Gegner und schiebst such auf Platz vier vor. Die Top-3 lassen nichts anbrennen. Stans, die WSG Tirol 1c und Ebbs II holen drei Punkte.

Vorsichtiger Beginn

Daniel Schemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir starteten - meiner Meinung nach - etwas nervös in die Partie, obwohl wir eigentlich ein Heimspiel vor einer tollen Kulisse hatten. Dennoch war es das erste Spiel nach der langen Winterpause und keiner wollte gleich am Anfang einen Fehler machen. Und so agierten beide Teams eher abwartend. Reith/Kitzbühel kam in den ersten 45 Minuten zu einer extrem dicken Chance, als verdeckt ein Schuss auf unser Tor abgefeuert wurde und unser Goalie Lukas Kronthaler den Ball spät sah. Gekonnt tauchte er in die rechte Ecke ab und parierte sensationell. Die großen Chancen für uns waren bis dahin eher Mangelware. Erst kurz vor Schluss der ersten Halbzeit ergaben sich für uns zwei ganze dicke Möglichkeiten. Gerhard Hainz eroberte gegen Torhüter Bernd Lorenz bei einem Pressball den Ball und musste nur noch einschieben. Leider ging sein Schuss knapp am Tor vorbei. Kurze Zeit später war es abermals unser Torjäger Gerhard Hainz, welcher aus spitzem Winkel den Ball in Richtung Kreuzeck nagelte. Hier zeichnete sich der Gästetorhüter blendend aus! Somit ging es mit dem 0:0 in die Pause.

Wir wussten um unsere Stärke in der zweiten Halbzeit. Es musste lediglich konsequenter vor dem Tor agiert werden. In der Defensive standen wir gegen die starken Angreifer der Gäste relativ gut. Mit einem Wechsel starteten wir in die zweite Spielhälfte. Unser Neuzugang Daniel Ortner lief erstmals für die SVG Uderns auf. Für ihn verließ Daniel Nagraisalovic das Spielfeld. Er verletzte sich kurz zuvor an der Schulter und ich wollte nichts riskieren! Es begann nun ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Jedoch gelang es lange keiner Mannschaft den Führungstreffer zu erzielen. In unserem Fall bewahrte uns unser souveräner Rückhalt Lukas Kronthaler ein ums andere Mal vor einem Rückstand, während wir mit unseren wenigen Tor-Chancen leider etwas fahrlässig umgingen. Nichts desto trotz wollten wir zu Hause den Sieg.

Vor allem das Auftaktspiel war enorm wichtig. Doppelwechsel in der 60. Minute. Ernst Erlebach ersetzte im Angriff Matthias Rupprechter und in der Verteidigung musste ich leider verletzungsbedingt Daniel Rieser aus dem Spiel nehmen. Er hatte sich bei einem Zweikampf in den ersten 45 Minuten verletzt und biss die Zähne noch für einige Zeit zusammen. Für ihn konnte ich mit Mathias Eberharter einen hervorragenden Verteidiger ins Spiel bringen. In Minute 79 gab es einen Freistoß für uns. Abwehr-Bollwerk Bernhard Kröll schnappte sich den Ball. Mustergültig servierte er eine Flanke auf unseren Kapitän Thomas Klocker und dieser köpfte perfekt ein. Der Bann war gebrochen. Nun wollten wir nachlegen. Kurze Zeit später wieder ein Tor für unsere Mannschaft durch Gerhard Hainz. Doch der Assistent hatte die Fahne oben. Schiedsrichter Hasslwanter hatte das Tor aber bereits gegeben, doch nach Rücksprache mit dem Assistenten wurde es aberkannt. Sehr ärgerlich. zumal der Ball von einem Reith/Kitzbühel-Spieler abgefälscht wurde und somit das Tor eigentlich hätte zählen müssen. Also blieb es bis zum Schluss spannend.

Reith/Kitzbühel versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen und stand relativ hoch. So ergab sich der ein oder andere Konter für uns. Einen davon schloss unser Torgarant Gerhard Hainz sensationell ab. Er erkannt kurz nach unserer Balleroberung, dass der Torhüter der Gäste zu weit vor seinem Tor stand. Er packte die Gelegenheit beim Schopf und schoss den Ball von der Mittellinie über den Tormann hinweg zum 2:0 ins Tor. Die Freude über diesen Befreiungsschlag war riesig. Der Sieg war quasi eingetütet. Nun ging es noch darum die Partie zu Null zu Ende zu spielen. Zwei Wechsel vollzog ich noch. Ich brachte Sandro Rehrl für Michael Garber kurz vor Spielende sowie Elias Markt für Paul Hell in der 90. Minute um noch etwas Zeit zu gewinnen. Kurze Zeit später ertönte der Schlusspfiff von Schiedsrichter Mario Hasslwanter. Wir gewinnen ein äußerst schweres Auftaktspiel gegen die Gäste aus Reith/Kitzbühel welche vor allem in der Offensive enorm stark aufspielten und uns ständig auf Trapp hielten.

Für uns geht es nun weiter mit dem Auswärtsspiel in Mils gegen die dortige zweite Kampfmannschaft. Anstoß ist am Samstag, dem 2.4.2022 um 14:30 Uhr. Wir würden uns über viele Schlachtenbummler freuen!

Beste Spieler SVG Uderns: Lukas Kronthaler (Torhüter), Bernhard Kröll (Innenverteidiger), Maximilian Mair (rechter Außenverteidiger)