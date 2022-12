1. Klasse Ost: Bilanz Hinrunde Herbst 2022

Details Sonntag, 18. Dezember 2022 01:14

Für die Rückrunde der 1. Klasse Ost sind die Fakten ganz klar. Uderns ist der Favorit auf den Titel, Tux der allererste Anwärter auf den zweiten Aufstiegsplatz. Ellmau und Achensee fehlen sechs bzw. sieben Punkte auf Tux – da wäre eine optimale Rückrunde notwendig, um Tux den Aufstieg noch wegzuschnappen. Dasselbe gilt für Tux falls man Uderns noch abfangen will.

Die Lage der Liga vor der Winterpause

An der Tabellenspitze sind die Positionen ziemlich klar bezogen. Uderns führt mit sechs Punkten Vorsprung auf Tux und Tux hat sechs Punkte Vorsprung auf Ellmau. Ellmau liegt einen Punkt vor Achensee und damit sind die Optionen für die Rückrunde recht klar. Ellmau und Achensee brauchen eine ziemlich optimale Rückrunde, um noch den zweiten Aufstiegsplatz zu erobern. Auf der anderen Seite braucht Tux eine optimale Rückrunde, um Uderns doch noch den Meistertitel abzujagen. Entspannt geht es am Tabellenende zu – es wird keinen Absteiger geben. Schwoich II trägt mit nur zwei Punkten die rote Laterne, sieben Punkte hat der Tabellenvorletzte Thiersee II gesammelt.

Offensiv- und Defensivbilanz

Die Top-2 haben auch die beste Offensive bzw. Defensive der Liga. Nur zwölf Gegentreffer hat Leader Uderns kassiert, sechzehn Gegentreffer sind es bei Tux. Ebenfalls defensiv im Spitzenfeld der FC Reith mit siebzehn Gegentreffern auf Tabellenplatz fünf – allerdings nur neunundzwanzig Tore erzielt. Das ist doch klar hinter Tux mit 41 und Uderns mit 39. Thiersee Ii extrem sparsam – nur vier Treffer in dreizehn Partien. Schwoich II hat mit 59 Gegentreffern in dieser Kategorie den schlechtesten Wert.

Positiv- und Negativläufe

Uderns hat zwar die erste Partie verloren – aber dann gab es unglaubliche zwölf Siege in Folge. Da kommt Tux nicht heran – sechs Siege in Folge. Drei Siege in Folge schaffen Hochfilzen, Achensee und Reith. Die heftigste Negativserie weist Schwoich II mit sieben Niederlagen in Folge auf. Udernd erreicht nach einem Minifehlstart in Runde vier erstmals die Spitzenposition. Tux sensationell konstant im Spitzenfeld. Recht gut starten Mayrhofen II und Ebbs II, dann geht es aber durchwachsen weiter - speziell für Ebbs. Achensee kämpft sich nach einigen Rückschlägen nach oben. Kolsass/Weer nach vier Runden auf Platz vier, am Ende nur Platz elf.