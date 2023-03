Zwischenbilanz der Vorbereitung von den Trainern von Going und Schwoich II

Details Montag, 06. März 2023 00:53

In der 1. Klasse Ost wird es in der laufenden Saison zwei Aufsteiger, aber keine Absteiger geben – die Ligareform 2023/24 lässt den Tiroler Amateurfußball nach oben aufrücken. Für den FC Riederbau Schwoich II ergibt sich dadurch den Vorteil, die Mannschaft in Ruhe weiterzuentwickeln – als Tabellenletzter mit nur zwei Zählern hätte man normal wohl große Abstiegssorgen. Aber in der Rückrunde sollen auf alle Fälle mehr Punkte gesammelt werden. Der SC Going hat als Tabellensechster zehn Punkte Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz. Da müsste es in der Rückrunde extrem optimal laufen, um noch an die Tabellenspitze aufzuschließen.

Going will in der Rückrunde überraschen!

Dominik Lettenbichler, Trainer SC Going: „Die Vorbereitung läuft sehr gut, bisher trainieren wir überwiegend Grundlagenausdauer inklusive Intervalltraining sowie im Kraftbereich dreimal pro Woche. Montag eine Laufeinheit und Kraft in der Halle, Dienstag Laufeinheit und Sauna und am Donnerstag die dritte Laufeinheit. Trainingslager haben wir zu Hause in Going geplant und zwar vom 10. bis 12. März 2023. Wir hoffen, dass wir nächste Woche schon auf den Kunstrasenplatz können. Insgesamt haben wir fünf Testspiele bis zum Meisterschaftsstart vorgesehen. Im Frühjahr geht unser Blick Richtung vorne - wir wollen überraschen! Wir haben außerdem drei Neuzugänge zu verzeichnen. Titelfavorit in der 1. Klasse Ost ist für mich ganz klar SVG Uderns mit 36 Punkten aus der Herbstsaison!“

Schwoich II will im Frühjahr 2023 mehr Punkte sammeln als im Herbst 2022

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Seit Ende Hinrunde wird trainiert, um die Fitness-Defizite aufzuholen! Drei Wochen Pause gab es über Weihnachten und Neujahr. Seit 2. Jänner 2023 gibt es eine Supertrainingsbeteiligung der Mannschaft, etliche Einheiten mit der KM1! Testspiele sind für den 1.3.23 um 19 Uhr gegen den SV Langkampfen II in Kiefersfelden und am 11.3. um 16 Uhr gegen den SV Angerberg II in Kirchbichl geplant. Danke auch an den Verein, der keine Kosten und Mühen spart, damit die Entwicklung der Jungs weitergeht! Abgänge gibt es zwei - potenzielle Stammspieler, die "keinen Bock" mehr hatten. Zugänge ebenfalls zwei Spieler, die nach Verletzung und beruflicher Ausbildung wieder dabei sein können! Unser Ziel für 2023 ist die Weiterentwicklung der Mannschaft! Ergebnistechnisch wollen wir eine erfolgreichere Rückrunde als die Hinrunde es war. Titelfavorit ist für mich Uderns.“

