Tux will den zweiten Aufstiegsplatz verteidigen!

Details Freitag, 24. März 2023 02:57

Am 25. März 2023 startet die Rückrunde der 1. Klasse Ost. Die Sensationself der Hinrunde, der FC Sparkasse Tux, wird alles daran setzen, um den zweiten Platz und damit den Aufstieg in die Bezirksliga zu verteidigen. Der Puffer auf die Nummer drei Ellmau ist mit sechs Punkten recht üppig, sieben Punkte beträgt der Vorsprung von Tux auf Achensee. Klarer Favorit auf den Titel ist Uderns, die in Mayrhofen in die Rückrunde starten.

Vorbereitung?

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Die Vorbereitung gestaltete sich wie alle Jahre bei uns in Tux sehr schwierig. Durch wöchentliches Kicken, in der Turnhalle der MS Tux, haben wir uns die Zeit bis zur „richtigen“ Vorbereitung vertrieben. Gestartet haben wir Mitte Februar. Am Wochenprogramm steht einmal selbstständiges Laufen, am Mittwoch können wir den Kunstrasen in Mayrhofen nutzen und am Freitag sind wir in der Halle. Trainingsspiele waren wie auch im vorherigen Jahr keine geplant. Kurzfristig konnten wir doch noch ein Testspiel durchführen. Gegner war Bezirksligist Ried/Kaltenbach. Wir konnten dieses Spiel mit 3:2 für uns entscheiden. Die Meisterschaft mit zwei Heimspielen gegen Hochfilzen und Going Ende März/Anfang April.“

Kaderänderungen?

Julian Tesar: „Mit David Antonio Tapia Fernandez und Simon Geisler konnten wir in der Winterpause zwei junge Tuxer Spieler aus Hippach zurückholen.“

Ziele und Favoriten?

Julian Tesar: "Nach der sensationellen Hinrunde lautet unser Ziel natürlich so lange wie möglich den zweiten Platz zu verteidigen und möglicherweise reicht es dann am Ende wirklich zum Aufstieg in die Bezirksliga. Der Favorit auf den Titel ist sicherlich die SVG Uderns. Mit zwölf Punkten Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz können Sie wahrscheinlich schon für die Bezirksliga planen.“

