Münster II darf auch aufsteigen – der Spielplan 2023/24 der 1. Klasse Ost steht!

Höchst ungewöhnlich: Die Tirol Liga mit vierzehn Mannschaften und 26 Runden, die 1. Klasse Ost mit fünfzehn Mannschaften und dreißig Runden. Neben dem Meister SV Kirchdorf II aus der 2. Klasse Ost darf auch Münster II aufsteigen, der SC Mils II wechselt von der 1. Klasse West in die 1. Klasse Ost. Aufstiegsberechtigt in die Bezirksliga 2024/25 sind der Meister und der Vizemeister der 1. Klasse Ost. Absteigen muss der Tabellenletzte, die beiden Vorletzten aus dem Osten und Westen spielen eine Abstiegsrelegation.

Neu in der 1. Klasse Ost

Der SC Mils II wechselt von der 1. Klasse West in die 1. Klasse Ost. Dazu kommen die Aufsteiger aus der 2. Klasse Ost, SV Kirchdorf II und SC Münster II. Somit konnten aus der 2. Klasse Ost zwei Mannschaften aufsteigen, da wurden die Aufstiegsregeln geändert, sodass auch Münster II neben Meister Kirchdorf II eine Etage höher spielen darf.

2023/24 wieder in der 1. Klasse Ost

Fünfzehn Mannschaften nehmen an der 1. Klasse Ost teil, damit gibt es insgesamt dreißig Runden, wobei eine Mannschaft immer spielfrei ist. Abermals in der 1. Klasse Ost starten Achensee, Hochfilzen, der FC Reith, Schwoich II, der SC Ellmau, der SC Going, der SK Ebbs II, SK St. Johann II, SV Kirchbichl II, SV Kolsass/Weer II, SV Thiersee II und SVG Mayrhofen II.

Spielplan ist ausgelost!

Die erste Runde wird wie in allen Tiroler Ligen außer der Regionalliga Tirol am zweiten Augustwochenende gespielt. Der FC Achensee empfängt Kolsass/Weer, Hochfilzen hat Ellmau zu Gast und Going spielt auswärts gegen Reith. Schwoich hat Heimrecht gegen Kirchbichl und Aufsteiger Münster empfängt Thiersee. Der zweite Aufsteiger Kirchdorf spielt in St. Johann und Mils in Ebbs.

