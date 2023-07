Münster II startet mit Heimspiel gegen Thiersee II in die Saison 2023/24

Details Sonntag, 16. Juli 2023 00:50

Nachdem die Tirol Liga nur mehr vierzehn Mannschaften umfasst, die 1. Klasse Ost aber fünfzehn Teams, gibt es für den SC Münster in der kommenden Saison einen etwas ungewohnten Spielplan. SC Münster II hat nämlich zwei Saisonspiele mehr zu absolvieren als die erste Kampfmannschaft in der Tirol Liga.

Erste Saison in der 1. Klasse Ost für Münster II

„Über den Aufstieg als Tabellenzweiter in die 1. Klasse Ost und über die personellen Veränderungen haben wir bereits berichtet.Nun möchten wir euch einen kurzen Ausblick auf die Saison 2023/24 in der 1. Klasse Ost liefern: Wie bereits berichtet, wurde die Liga für ein Jahr auf fünfzehn Mannschaften aufgestockt und es wird zwei Aufsteiger sowie einen Fixabsteiger geben und der Vorletzte wird eine Abstiegsrelegation spielen. Somit hat unsere KM II zwei Saisonspiele mehr als unsere KM I in der HYPO Tirol Liga zu bestreiten.

Der Saisonauftakt findet zu Hause am Freitag, dem 11. August 2023, um 18:00 Uhr gegen den SV Thiersee II statt.Nachdem unser Team in der vergangenen Saison bis auf ganz wenige Ausnahmen nie richtig gefordert wurde, ist die sportliche Herausforderung in der 1. Klasse besonders wichtig für die Weiterentwicklung der jungen Kicker. Besonders freuen wir uns natürlich auf die "Einser"-Mannschaften, die in früheren Zeiten jahrelange Rivalen unser damaligen KM I waren: Mit dem FC Achensee wird es auch wieder ein richtiges Derby geben.

Außerdem treffen wir auf den FC Reith bei Kitzbühel, den FC Hochfilzen, den SC Ellmau und den SC Going.Ergänzt wird die Liga mit den "Zweier"-Mannschaften vom SC Mils, SK Ebbs, SK St. Johann, SV Kirchbichl, SV Kirchdorf (Meister der 2. Klasse Ost), SV Kolsass/Weer, SV Thiersee und SVG Mayrhofen.Wie üblich geben wir kein Tabellenziel für unsere KM II vor: Der Fokus von Coach Stephan Kröll liegt ganz klar auf der Weiterentwicklung von jungen Spielern für die KM I. Heuer wird diese Mannschaft zusätzlich auch noch als Bindeglied zur neuen U18-Mannschaft des SC Münster fungieren. Dennoch rechnen wir mit einigen Siegen auch in der 1. Klasse!“ (Quelle: SC Münster facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei