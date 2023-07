Kaderänderungen in Ellmau und Zwischenbericht Vorbereitung

Details Samstag, 22. Juli 2023 01:05

Der SC Fabels Ellmau startet am 12. August 2023 mit einer Auswärtspartie gegen Hochfilzen um 17 Uhr in die Saison 2023/24 der 1. Klasse Ost. Vom Trainer Thomas Farthofer kommen die aktuellen Informationen über erfolgte Kaderänderungen, die Vorbereitung und die gesteckten Ziele für die kommende Saison.

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Wir haben am Montag, dem 3.7.2023 mit dem Training gestartet und werden in den nächsten Wochen uns darauf fokusieren uns im technisch-taktischen Bereich zu verbessern. Des weiteren stand ein Teambuilding Ausflug am Plan, welcher ein voller Erfolg war.“

Welche Testspiele wurden schon absolviert?

Thomas Farthofer: „Bereits am Dienstag, dem 18.7.23 spielten wir unser erstes Testspiel gegen die KM des ASV Kiefersfelden, welches wir mit 4:0 gewinnen konnten. Weitere Testspiele sind geplant am Freitag, dem 21.7.23 gegen Wörgl II und am Dienstag, dem 25.7.23 gegen Kirchberg.“

Kaderänderungen?

Thomas Farthofer: „Ein großes Anliegen des Vereins war es, die Ellmauer Jungs zurückzuholen, dies ist uns sehr gut gelungen. Berger Roman, Eppensteiner David und Matthias Gugglberger stoßen wieder zur KM. Aus Reit bei Kitzbühel ist Marcel Krug gekommen, aus Kundl kommt Stefan Heel, aus Oberndorf Mladen Dusanic und auch auf der Torhüterposition konnten wir uns mit Marcel Payr verstärken! Unsere Planung ist bereits abgeschlossen und ich bin sehr stolz, einen großen Kader zur Verfügung zu haben, mit dem man super arbeiten kann!“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Thomas Farthofer: „Ziel in diesem Jahr ist ganz klar wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Die Jungs sind motiviert und wollen alles dafür geben, dieses Ziel zu schaffen. Wir wollen als Einheit auftreten und in jedem Spiel unser Bestmögliches geben, um den maximalen Erfolg auch erzwingen zu können!“

Im Verein ist gerade einiges los. Wir wollen uns im Allgemeinem besser aufstellen und auch für die Zukunft investieren. Mehr Fokus auf den eigenen Nachwuchs legen und die Infrastruktur verbessern, nur um zwei Punkte zu nennen!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Thomas Farthofer: „Heuer bin ich der Meinung, dass sich die Liga durch das Hinzufügen anderer Teams um einiges offener gestaltet als im letzten Jahr. Favoriten gibt es mit Mayrhofen II, Going oder Reith genug, aber ich denke, dass es eine tolle und spannende Meisterschaft wird.“

