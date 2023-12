Beeindruckende Siegesserien von Ellmau und Reith/Kitzbühel im Herbst 2023!

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 00:50

Das konstanteste Team in der Hinrunde der 1. Klasse Ost 2023/24 war ganz sicherlich der FC Tyrolon Hochfilzen, der sich immer im Spitzenfeld der Tabelle aufgehalten hat. Am Ende reicht es vor der Winterpause für Platz zwei mit vier Punkten Rückstand auf den FC Team Höfinger Reith und punktemäßig auf selber Ebene mit der Nummer drei, dem SC Fabels Ellmau. Reith und Ellmau sind nicht ganz ohne kurzes Stottern in die Meisterschaft gekommen, haben dann aber sehr konstant Punkte gesammelt. Kirchbichl II liegt drei Punkte hinter Hochfilzen und Ellmau und hat damit durchaus noch die Chance, in die grüne Zone vorzustoßen. Der SK St. Johann Ii wird mit sechs Zählern Rückstand auf Hochfilzen und Ellmau schon eine extrem starke Rückrunde brauchen, um oben noch mitzumischen. Schwoich II steht am Abstiegsplatz, vier Punkte fehlen auf Kundl II und fünf Punkte auf Thiersee II.

Konstant an der Spitze!

Der FC Hochfilzen startete mit vier Siegen in Folge in die Hinrunde und übernahm in Runde drei auch die Tabellenführung. Zwei Niederlagen und ein Remis haben dann für einen kleinen Knick nach unten gesorgt, am Ende schlißet Hochfilzen die Hinrunde auf Platz zwei ab.

Aufwärtstrend!

Der Herbstmeister Reith startet mit einem Remis gegen Going, aber dann folgen sieben Siege in Folge. In Runde zehn noch ein weiteres Remis in St. Johann und am Ende ein Remis im Spitzenspiel gegen Ellmau. Ellmaus Motor stottert zunächst ein wenig. Zwei Niederlagen gegen Hochfilzen und in St. Johann, aber dann nur mehr zwei Remis und Platz drei in der Endabrechnung der Hinrunde.

Nicht richtig in Schwung gekommen!

Thiersee II liegt in Runde neun zwar einmal auf Platz neun, aber dann nur mehr zwei Siege und neun Niederlagen. Platz dreizehn vor der Winterpause. Sehr durchwachsen auch der Herbst für Kolsass/Weer II. In Runde zwei zwar ein Sieg gegen Kundl, aber dann sechs Niederlagen und zwei Remis. Noch schlimmer läuft die Hinrunde für Schwoich II, die lediglich ein Spiel gewinnen können und einem ein Remis holen, aber ab Runde vier die rote Laterne tragen müssen. Etwas besser Kundl II mit zwei Siegen und zwei Remis, die beste Tabellenplatzierung war Nummer zehn.

Seriensieger der Hinrunde:

SC Ellmau mit acht Siegen in Folge

FC Reith/Kitzbühel mit sieben Siegen in Folge

FC Hochfilzen mit vier Siegen in Folge

Niederlagenserien der Hinrunde:

FC Schwoich II mit sieben Niederlagen in Folge

SV Kolsass/Weer II mit fünf Niederlagen in Folge

SV Thiersee II mit vier Niederlagen in Folge

