Fabian Freisinger: Mit Ebbs vom Kindergarten bis in die Tirol Liga!

Beim SK Freisinger Ebbs hat Fabian Freisinger zu kicken begonnen, war über lange Zeit Stütze in der ersten Kampfmannschaft und hat auch zum Aufstieg in die Tirol Liga entscheidend beigetragen. Aktuell spielt die erste Kampfmannschaft von Ebbs bereits in der Regionalliga Tirol und hat sehr gute Chancen, das obere Play-off in der laufenden Saison zu erreichen. Fabian Freisinger ist nun Mannschaftskapitän der KM2 in der 1. Klasse Ost. Und auch dort blickt man nach oben – binnen zwei Jahren soll der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen!

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Fabian Freisinger: „Freunde und meine Eltern!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Fabian Freisinger: „Immer beim SKE, seit dem Kindergartenfußball!“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Fabian Freisinger: „Bis dato Manuel Mayr!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Fabian Freisinger: „Ausgleich zum stressigen Beruf, regelmäßiges gemeinsames Trainieren und Spielen mit den Mannschaftskollegen, wöchentlicher Treff bei den Heimspielen mit vielen bekannten Gesichtern am Sportplatz!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Fabian Freisinger: „Langjähriger KM1 Spieler – Aufstieg in die Tiroler Liga!“

Warum spielst du gerade beim SK Ebbs im Team?

Fabian Freisinger: „Tolle Freunde, guter Trainer, toller Verein, tolle Ortschaft!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Fabian Freisinger: „Super Jugendarbeit, viele Ebbser im Verein, sehr erfolgreich, viele Zuschauer, moderne Anlage, sehr engagierte Trainerteams, Vorstandsmitglieder und vieles mehr!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Fabian Freisinger: „Weiter am Ball bleiben – Top 5 Platzierung!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Fabian Freisinger: „Aufstieg in den nächsten zwei Jahren!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Fabian Freisinger: Die Liga ist meiner Meinung nach besser geworden!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Fabian Freisinger: „Reith!“

Deine Meinung zum VAR?

Fabian Freisinger: „Finde ich gut, meist trägt der VAR zu faireren Entscheidungen bei!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Fabian Freisinger: „Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall – sehr wichtig ist die Jugendarbeit, die Unterstützung der Gemeinde und engagierte, motivierte Trainerteams – für die Kinder ist das spielen und Aufwachsen in einer Gemeinschaft meiner Meinung nach sehr wichtig!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Fabian Freisinger: „Modernisierung einiger Vereinsheime – wir kommen doch sehr oft in Anlagen, die wirklich sehr veraltet sind, hier ist natürlich wiederum die Unterstützung der Gemeinde ausschlaggebend, auch die Vereine sollten die Social Media Kanäle mehr nutzen, da sich die Jugend heutzutage viel im Netz aufhält – diese Werbung kostet nichts und hat trotzdem eine sehr große Reichweite!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Fabian Freisinger: „Oft ist das Schiedsrichterniveau (vor allem in den unteren Ligen) sehr ausbaufähig“

Dein Vorbild im Fußball?

Fabian Freisinger: „Marcel Schmid!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Fabian Freisinger: „Jason Statham!“

Deine Lieblingsmusik?

Fabian Freisinger: „Alles von Rock über Hip Hop bis zu Clubmusik!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Fabian Freisinger: „Arbeiten?, Freunde treffen, Spaß haben!“