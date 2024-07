1. Klasse Ost: Das Starterfeld für die Saison 2024/25

Details Montag, 08. Juli 2024 01:10

Der SK St. Johann II ist in der Meisterschaft 2023/24 der 1. Klasse Ost ganz knapp am Aufstieg gescheitert. Die Liga ist nur an drei Positionen von den teilnehmenden Mannschaften her verändert. Jenbach II kommt als Aufsteiger dazu, Reith und Ellmau haben als Aufsteiger die Liga verlassen.

Neu in der Liga

Das Starterfeld der Liga 2024/25 ändert sich nur auf drei Positionen. Die eine ist der Aufsteiger aus der 2. Klasse. Der SK Jenbach II hat es geschafft und wird in der kommenden Saison in der 1. Klasse Ost auf Punktejagd gehen.

Nicht mehr in der 1. Klasse Ost

Zwei Mannschaften haben die Liga nach oben verlassen und es war ein sehr spannendes Rennen, das in der kommenden Saison ähnlich erwartet werden kann. Am Ende hat sich der FC Team Höfinger Reith als Meister durchgesetzt, knapp gefolgt vom SC Fabels Ellmau, der als Vizemeister ebenfalls aufgestiegen ist. Bitter für den SK St. Johann II – im Finish reicht es nur für Platz drei und damit ist ein erneuter Anlauf notwendig, um eventuell 2024/25 den Aufstieg zu schaffen.

Eine weitere Saison in der 1. Klasse Ost

Der SK St. Johann II, die SV Kirchbichl Juniors, der FC Tyrolon Hochfilzen, der SC Münster II, Mayrhofen II, der SK Freisinger Ebbs II, Kirchdorf II, Going, Achensee, Kolsass/Weer II, Kundl II und Thiersee II werden auch in der Saison 2024/25 in der 1. Klasse Ost auf Punktejagd gehen.

So geht es los

Bereits am Freitag, dem 9. August 2024 eröffnet der FC Achensee um 20 Uhr die neue Saison mit dem Heimspiel gegen Kundl II. Aufsteiger Jenbach II startet in Going. Schwoich II trifft auf Kolsass/Weer II, St. Johann II auf Ebbs II, die Kirchbichl Juniors auf Hochfilzen, Mayrhofen II auf Thiersee II und Münster II auf Kirchdorf II.

