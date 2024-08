Schlagerspiel zum Auftakt der 1. Klasse Ost: St. Johann II trifft auf Ebbs II

Details Mittwoch, 07. August 2024 01:31

Am 9. August 2024 startet auch die 1. Klasse Ost in die neue Saison. Zum Auftakt treffen um 19:30 Uhr Going und Jenbach II aufeinander, eine halbe Stunde später wird Achensee gegen Kundl II angepfiffen. Der SK St. Johann II startet am Samstag um 15:30 Uhr gegen den SK Freisinger Ebbs II in die Meisterschaft. Die Redaktion hat die beiden Trainer vor das Mikrofon gebeten.

SK St. Johann: Rückblick und Ausblick mit Coach Christian Jöchl

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind vor vier Wochen in die Vorbereitung gestartet und haben diese auch sehr gut nutzen können. In den Testspielen gegen SK Pillerseetal, UFC St. Martin und gegen den FC Kössen konnten durchaus positive Entwicklungsschritte gemacht werden, nun steht noch ein letzter Test gegen unsere starke U18 auf dem Programm.

Es gib ein paar kleinere Kaderänderungen. Marco Pfannhauser ist zurück zum UFC St. Martin und Stolzlechner Andreas hat seine Karriere vorerst beendet. Zu uns gestoßen sind Peric Milos, aus der KM1 sowie Schreder Tobias aus Waidring.

Snagoveanu Andrei wird uns wohl nach seinem Schienbeinbruch noch eine Weile fehlen, ansonsten können wir bis auf ein paar kleinere Blessuren aus dem Vollem schöpfen.

Zielsetzung ist, dass wir an das tolle Frühjahr anknüpfen und tolle Spiele zeigen. Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung der Spieler und der Mannschaft. Titelfavoriten gib es für mich ein paar. Mit Kirchbichl, Mayrhofen, Hochfilzen, Ebbs muss man rechnen, Jenbach und wir werden, denke ich, auch mitmischen!“

Ebbs II: Rückblick und Ausblick mit Coach Manuel Mayr

Manuel Mayr, Trainer SK Freisinger Ebbs II: „Aktuell befinden wir uns in der sechsten und letzten Woche der Vorbereitung, nachdem wir am ersten Juli in die Saisonvorbereitung gestartet sind. Testspiele wurden gegen die Kampfmannschaften von Pillerseetal, Bad Feilenbach, Erl und Ellmau sowie zum Abschluss gegen Niederndorf IB geführt! Durch die Urlaube ist eine Sommervorbereitung wie bei fast allen Amateurvereinen nicht gerade einfach. Wir müssen leider auch noch in den ersten beiden Meisterschaftsrunden urlaubsbedingt auf einige Spieler verzichten!

Unsere langjährige Torgarantie Alexander Haslacher hat leider im Sommer seine Karriere beendet! Filimon Jirka, Mustafa Güngör und Mathias Osl wechseln auf Leihbasis ein Jahr nach Walchsee. Es freut mich, dass wir wieder zwei Eigenbauspieler von Walchsee zurück nach Ebbs holen konnten. Schmid Maximilian und Bauer Christoph werden unserer jungen Mannschaft sicher sehr guttun. Ansonsten stocken wir unseren Kader mit zahlreichen Talenten aus der letztjährigen U15 auf!

Es fehlen uns leider Marco Hochrainer und Manuel Praschberger nach schweren Verletzungen noch einige Wochen.

Ziel ist es, die Mannschaft konditionell und taktisch weiter zu entwickeln und wir versuchen den einen oder anderen Spieler in die KM1 zu bringen!

Titelfavoriten sind für mich ganz klar Hochfilzen und St. Johann II aber auch Going, Kirchbichl II und Mayrhofen II traue ich die Top-5 zu! In Österreich setzt sich Red Bull Salzburg durch und in Deutschland wird sich Bayern München den Meisterteller zurückholen!

Wir freuen uns über die neue Flutlichtanlage, die gerade am Hauptplatz entsteht!

Ich wünsche mir, dass wir ALLE möglichst verletzungsfrei und vor allem gesund bleiben. Danke auch an das Ligaportal Team für die tolle Arbeit!“

