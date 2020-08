Kirchbichl II gelingt gegen Hall II Treffer von der Mittellinie – Hochfilzen siegt in Wattens

Details Montag, 17. August 2020 14:00

Vier Mannschaften haben nach der zweiten Runde der 1. Klasse Ost noch die weiße Weste an. Ellmau, Going, Hochfilzen und Bad Häring. Der FC Hochfilzen konnte sich auswärts gegen WSG Swarovski Tirol 1c knapp mit 3:2 durchsetzen. Ein kurioser Treffer ist dem Team des SV Kirchbichl II gegen Hall II gelungen – der überragende Csaba Levente Fogarasi trifft von der Mittellinie. Auch sonst läuft alles perfekt für Kirchbichl – Hall II tritt wesentlich stärker auf als es die 0:5 Niederlage ahnen lässt.

Starker Auftritt von Hochfilzen in Wattens

Hans Peter Wimmer, Trainer FC Hochfilzen: „Zum Spiel ist zu sagen, dass es vom Anfang bis Ende eine sehr umkämpfte Partie war, da die junge Mannschaft von Wattens uns alles abverlangte. Wir konnten gleich in der zweiten Minute das Führungstor durch unseren jüngsten Kicker Elias Rothmaier erzielen und sind super in die Partie gestartet. Kurz darauf erzielte Wattens durch Fabian Egger den Ausgleich und wir mussten sogar einen Rückstand hinnehmen. In der 14. Minute das 2:1 für die Heimelf durch Boris Juric. Haben uns aber sofort wieder gefangen und konnten durch eine Systemänderung das Zepter wieder übernehmen. Auf Grund einer super kämpferischen und zweikampfstarken Leistung haben wir das Spiel dann drehen können und das zweite Tor durch Ronny Waltl in der 23. Minute erzielt. Das entscheidende Tor erzielte dann Maximilian Luchner - nach einem Solo über den halben Platz, verwertete er den Ball in der 40. Minute eiskalt ins lange Eck. Wattens versuchte das Spiel dann noch irgendwie für sich zu entscheiden. Wir konnten aber aufgrund einer super Abwehrleistung die drei Punkte aus Watten mitnehmen. Ich gratuliere meiner Mannschaft zu diesem Sieg, weil er alles andere als leicht war!“

Beste Spieler FC Hochfilzen: Mario Wimmer (li. Verteidiger), Maximilian Luchner (Mittelfeld re.)

Kantersieg von Kirchbichl II gegen Hall II – inklusive Tor von der Mittellinie

Christoph Hofer, Trainer SV Kirchbichl II: „Das 5:0 gegen Hall II war für uns natürlich eine tolle Geschichte nach den Problemen im letzten Jahr. Unsere Mannschaft hat sich wirklich super präsentiert und wir sind bereits in der sechsten Minute durch den überragend aufspielenden Csaba Levente Fogarasi in Führung gegangen. 2:0 in der 39. Minute durch Tunahan Keskin. Ein Treffer den man nur selten sehen kann das 3:0 von Csaba Levente Fogarasi - ein Schuss von der Mittellinie und der Ball landet im Tor von Hall. Aber auch der Gegner hat stark gespielt, war aber in der Defensive etwas anfällig. Wir hatten ein plus im Kontern und haben noch zwei Tore nachgelegt. 4:0 durch Elias Kaindl in der 61. Minute und 5:0 durch Bastian Mosser in Minute 88.

Beste Spieler SV Kirchbichl II: Csaba Levente Fogarasi (ST) , Elias Kaindl (MF), Bastian Mosser (MF)

