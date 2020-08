Remis zwischen Mils II und Ebbs II – höchster Sieg von Hochfilzen in der Vereinsgeschichte gegen Absam II

Details Mittwoch, 26. August 2020 12:25

Man muss wirklich den Hut ziehen – das Team von Absam II stand in der dritten Runde der 1. Klasse Ost beim FC Hochfilzen auf verlorenem Posten, ertrug das 1:17 aber mit Fairplay! Hochfilzen übernahm damit die Tabellenführung, in der kommenden Runde wartet der Schlager gegen Ellmau, die ebenfalls das Punktemaximum am Konto haben. Bad Häring hält mit – ein 4:0 gegen Kirchbichl II. Sehr eng ist es hingegen zwischen dem SC Mils II und dem SK Blitzschutz Pfister Ebbs II zugegangen – eine spannende Partie und ein 2:2 am Ende. Die beiden Trainer, Wolfgang Rosina und Gerhard Seissl, analysieren für unsere Leser die neunzig Minuten.

Gerechte Punkteteilung

Wolfgang Rosina, Trainer SC Mils II: „Die 1b-Mannschaft des SC Mils 05 empfing bei strömenden Regen die Gäste aus Ebbs. In den ersten fünfundzwanzig Minuten war die Heimmannschaft überlegen und erspielte sich zwei dicke Chancen, die jedoch vom gegnerischen Torhüter bravourös gehalten zunichte gemacht wurden. Danach kamen die Gäste auch zu zwei dicken Chancen. Einmal konnte der starke Rene Steyer den Ball noch von der Linie kratzen und die zweite Möglichkeit wurde von Max Rosina noch in letzter Sekunde entschärft. Als jeder mit dem Pausenpfiff rechnete, wurde ein harmloser Ausschuss des gegnerischen Torhüters zur Torvorlage. Kein Spieler der Gastgeber geht auf den Kopfball und Maximilian Schmid nutzt diesen Tiefschlafmoment der Milser zum 0:1.

In der zweiten Halbzeit drücken die Milser auf das Tempo und sind spielbestimmend. Nach einer schönen Kombination trifft der erst fünfzehnjährige Marvin Steyer per Kopf zum 1:1. Postwendend passiert wieder der gleiche Fehler wie kurz vor der Pause.Ein weiter Ausschuss, der Ball kommt zu Salih Canikoglu und der nutzt diese Möglichkeit eiskalt zum 1:2. Innerhalb von sechzig Sekunden gehen die Gäste somit wieder in Führung. Die junge Milser Truppe gibt jedoch nicht auf und bleibt am Drücker. Nach einem herrlichen Lochpass von Kapitän Huter erzielt Rene Steyer in der 76. Minute den verdienten 2:2 Ausgleich. Die Milser versuchen in den letzten zehn Minuten das Spiel zu entscheiden, aber die Gäste aus Ebbs bringen das Unentschieden über die Zeit. Fazit: Aus meienr Sicht eine gerechte Punkteteilung in einem sehr fair geführten Spiel.“

Beste Spieler SC Mils II: Schwaninger Clemens (Verteidigung), Mathias Huter (Mittelfeld)

In der Liga angekommen

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: „Wir stellten uns auf ein schwieriges Spiel ein, da wir ja neu in der Liga sind und nicht alle Mannschaften wirklich kennen. Leider begann es zu Spielbeginn sehr stark zu regnen, was aber dem Platzt und auch den Spielern beider Mannschaften nichts ausmachte. Großes Lob an den Platzwart des SC Mils, sensationeller Rasen, der auch nach neunzig Minuten Dauerregen immer noch in einem sehr guten Zustand war!

Zum Spiel selbst. Wir haben versucht in der Defensive gut zu stehen und für den ein oder anderen Überraschungskonter zu sorgen. Das ist uns soweit auch ganz gut gelungen. In der 45. Minute belohnten wir uns dann mit dem 1:0. Unser Goalie hat mit einem weiten Abschlag die gegnerische Abwehr aus dem Spiel genommen und Maximilian Schmid vollendete kurz vor dem herausstürmenden Goalie mit dem Kopf zur Führung. Nach der Pause nahmen wir uns vor, dass wir hinten dicht halten und nach wie vor unsere schnellen Außenspieler einsetzen, sodass wir zu weiteren Chancen kommen. Das gelang und auch sehr gut bis zur 72. Minute. Für uns fast typisch hatten wir wieder mal einen leichtsinnigen Ballverlust im Mittelfeld, der Gegner brachte sich schnell in Überzahl und dann kam noch dazu, dass wir eigenen Strafraum wegrutschten. Obwohl unser Goalie am Kopfball noch dran war, mussten wir leider den Ausgleich hinnehmen zum 1:1. Wir wollten uns aber gleich revanchieren, unser Stürmer Salih stellte die alte Führung nach einem schönen Spielzug wieder her – das geschah in der 73 Minute. Leider schafften wir es wieder nicht, die Führung über die Zeit zu bringen und nach einem abermaligen Ballverlust von uns, konterte uns der ebenbürtige Gegner zum 2:2 aus. Das war dann auch der faire Endstand an diesem Tag.

Fazit: Wir sind zwar in der Liga angekommen, müssen uns aber auf allen Ebenen noch besser einstellen. Auswärts zwei Spiele und zwei Punkte ist aber prinzipiell in Ordnung

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: Maximilian Schmid (Rechter Stürmer), Florian Dandlberger (Innenverteidiger)

Trotz 1:17 war das Team von Absam II ein fairer Verlierer in Hochfilzen!

Hans Peter Wimmer, Trainer FC Hochfilzen: „Zum Spiel ist zu sagen, dass wir es von der ersten Minute weg dominiert haben und Absam keine Chance ließen. Ich muss meinen Spielern gratulieren, dass sie das Spiel so ernst genommen haben und trotz dem Spielstand nie aufgehört haben nach vorne zu spielen. So gelang uns der höchste Sieg unserer Vereinsgeschichte und dank dem aufgebesserten Torverhältnis können wir jetzt als Tabellenführer in das Spitzenspiel gegen Ellmau gehen. Ich muss aber auch Absam ein Lob aussprechen, denn obwohl sie total unterlegen waren, war es bis zu Schluss ein faires Spiel ohne gröbere Unsportlichkeiten. Alle Spieler meiner Elf zeigten sich von ihrer besten Seite!“

Die Torschützen: Manuel Miesl (7), Andreas Unterrainer (5), Maximilian Luchner (2), Dominic Perterer, Elias Rothmair, Jof Sonck bzw. Matteo Probst.

Beste Spieler FC Hochfilzen: Manuel Miesl (Stürmer), Andreas Unterrainer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten