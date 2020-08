Kirchbichl II erkämpft Dreier gegen Achensee – Nullnummer zwischen Thiersee II und Kolsass/Weer II

Details Montag, 31. August 2020 13:29

Die Bilanz des FC Hochfilzen ist auch nach der vierten Runde der 1. Klasse Ost blütenweiß – klare Tabellenführung mit zwölf Punkten nach einem 4:2 Erfolg im Schlagerspiel in Ellmau. Bad Häring ist ebenfalls noch ohne Punkteverlust – hat aber erst drei Spiele ausgetragen – das Spiel auswärts gegen Tirol 1c wird am 16. September um 19 Uhr nachgetragen. Der SV Kirchbichl II holt den zweiten Dreier mit einem 2:0 gegen den FC Achensee, keine Tore zwischen Thiersee II und dem SV Raika Kolsass/Weer II.

Nullnummer zwischen Thiersee KM2 und Kolsass/Weer KM2

Martin Pfluger, Trainer SV Thiersee KM2: „Aus meiner Sicht gab es am Ende ein gerechtes Remis. Ein sehrk kampfbetontes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Ein defensiv sehr starker Gegner, gegen den wir eigentlich kein wirklich wirksames Rezept in der Offensive gefunden haben. Beide Mannschaften hatten in den neunzig Minuten zwei Großchancen, die nicht genützt wurden. Logische Folge ein 0:0 am Ende!“

Kirchbichl II erkämpft sich Dreier gegen Achensee

Christoph Hofer, Trainer SV Kirchbichl KM2: „Kirchbichl klar überlegen, aber wir konnten den Sack lange nicht zumachen. Auf dem kleinen Kirchbichler Kunstrasen konnten die Gäste ab und zu bei hohen Bällen gefährlich werden. Sie wurden aber nie zwingend. Wir konnten in der 24. Minute durch Alexander Felderer in Führung gehen, der zweite Treffer gelang Fabio Mitterer in der 59. Minute. Besonders erfreulich war der Altersdurchschnitt von 17,3 Jahren bei Kirchbichl 1b! Am Ende ein wichtiger und hart erarbeiteter Sieg.“

Beste Spieler SV Kirchbichl II: Tormann Mitterer Matteo, Innenverteidiger Maxi Jung, zentrales Mittelfeld Mitterer Fabio

