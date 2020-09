Fügen II verliert Duell auf Augenhöhe gegen Ebbs II

Details Montag, 07. September 2020 16:52

Extrem enge Partie in der fünften Runde der 1. Klasse Ost. Der SV Fügen II musste sich dem SK Blitzschutz Pfister Ebbs II knapp mit 1:2 geschlagen geben und ist damit in der Tabelle auf Platz vier zurückgefallen. Die neue Nummer eins ist Bad Häring nach einem 14:1 (!) Kantersieg gegen Absam II – bereits zur Pause stand es zweistellig 10:0. Hochfilzen musste die erste Niederlage hinnehmen – ein 1:3 zuhause gegen Going, die damit Platz drei übernehmen.

Siegeswille von Ebbs war Garant für drei Punkte

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Es war genau so wie wir es uns vorgestellt haben. Ein körperlich sehr starker Gegner, der auch fußballerisch nicht schlecht ist.

Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Anfang abwarten und den Gegner etwas kommen lassen, sodass wir dann reagieren können - auf eventuelle Fehler unserer Kontrahenten. Das ist uns auch sehr gut gelungen und wir gingen nach einer schönen Aktion von Marcello Dindl auf Mirsad Masinovic, der dann nach einem schönen 1:1 Duell noch zum Flanken kam, durch Rene Geisler per Kopfball in Führung. Danach kam der Gegner etwas besser ins Spiel und wir waren in der Defensive gefordert. Das gelang und auch recht gut und spätestens bei unserer gut spielenden Viererkette war Schluss. Danach haben wir uns wieder mal „ausgezeichnet“. Eine Aktion des Gegners in unserem 16er und ein Spieler berührte den gegnerischen Stürmer am Bein – Elfmeter. Dieser wurde souverän von Alexander Flörl mit einem Schuss Mitte Tor versenkt. Mit 1:1 ging es dann auch in die Halbzeit.

Nun nahmen wir uns vor, dass wir nach dem Spiel nicht wieder „nur“ ungeschlagen - drei Spiele und drei Unentschieden – bleiben, sondern wir wollten den ersten Dreier in dieser Saison einfahren. So gingen wir dann auch wieder aufs Feld. Der Gegner blieb stark im körperlichen Bereich und hatte auch zum Teil im Mittelfeld eine spielerische Überlegenheit. Wie in der ersten Halbzeit war aber spätestens bei unsere Viererkette Schluss. Als der Torwart des Gegners einen Abschlag nur zwanzig Meter vor sein eigenes Tor brachte, reagierte unser Stürmer Mirsad Masinovic sehr schnell, nahm den Ball nochmals an, legt sich diesen auf seinen starken Linken und versenkte ihn in der 73, Minute direkt neben dem Pfosten. Die Führung für unser Team zu diesem Zeitpunkt.

Danach wurde es etwas hektischer und der Gegner bekam seinen zweiten Elfmeter zugesprochen vom Schiri. Leider muss ich dazu sagen, dass es aus meiner Sicht erstens zuvor schon Einwurf hätte geben müssen, danach war es dann sehr stark abseitsverdächtig und dann kam unser Goalie zu spät und foulte den gegnerischen Stürmer im 16er. Den Elfmeter, den er selbst verschuldete, fing er dann aber souverän raus und somit blieb es beim 2:1 für uns. In der Schlussphase reklamierte der Gegner nochmals Elfmeter, wobei sich der Schiri hier nicht beirren ließ und leicht überzogen auf Schwalbe entschied und dem gegnerischen Stürmer gelb dafür zeigte. aus meiner Sicht war es kein Elfmeter, aber auch keine Schwalbe! Wir brachten das 2:1 über die Zeit und gingen als nicht unverdienter Sieger vom Platz. Das Spiel hätte aber auch unentschieden enden können, da der Gegner um nichts schlechter war. Ich glaube der Siegeswille war dieses Mal unser Garant für drei Punkte. Wir wünschen dem gegnerischen Team eine verletzungsfreie restliche Herbstsaison und freuen uns schon auf unser Duell im Frühjahr!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: Christian Hierzer (Torwart), Mirsad Masinovic (Stürmer), Rene Geisler (Stürmer)

