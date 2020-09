Kirchbichl II mit starker zweiter Hälfte in Kolsass

Details Mittwoch, 09. September 2020 13:00

In der 1. Klasse Ost konnte Bad Häring in der 5. Runde einen seltenen Kantersieg feiern – 14:1 gegen Absam II. Aber die Verfolger lassen sich nicht abschütteln. Going hat mit einem 3:1 im Spitzenspiel in Hochfilzen den Anschluss geschafft, Kirchbichl II mit einem 3:1 bei SV Raika Kolsass/Weer II weiter in Lauerstellung.

Starke erste Hälfte von Kolsass/Weer II – aber nur 1:0 Führung zur Pause

Christoph Hofer, Trainer SV Kirchbichl II: „Nach einem überlegenen Spiel der Heimmannschaft in Halbzeit eins, konnten wir in der zweiten Hälfte sehr starke Konter fahren und hätten sogar noch zwei bis drei Tore mehr erzielen können. Alles in allem eine überragende zweite Halbzeit und ein 3:1 Erfolg. Kolsass ist in der 21 Minute durch Utku Bickici in Führung gegangen. Kurz nach Wiederanpfiff konnten wir aber durch Csaba Levente Fogarasi ausgleichen. Unsere 2:1 Führung in Minute 64 durch Maximilian Jung, das 3:1 gelang Elias Kaindl in Minute 84!“

Beste Spieler SV Kirchbichl II: Haci Ariduru (Abwehr), Dominik Wieser (Mittelfeld), Lukas Schönlechner (Abwehr)

Bad Häring weiter souverän

Ein ungalublich klarer 14:1 Erfolg von Bad Häring gab es gegen Absam II, aber Verfolger Hochfilzen kann zumindest von der Tordifferenz her mithalten. Nach Verlustpunkten liegt Hochfilzen nach dem 1:3 zuhause gegen Going drei Punkte zurück, die Tordifferenz ist aber nur um ein Tor weniger gut. Plus neunzehn bei Bad Häring, plus achtzehn bei Hochfilzen. Going hat mit dem Sieg auswärts gegen Hochfilzen den Anschluss zur Spitze wieder einigermaßen geschafft. In Lauerstellung Fügen II, Ellmau und Kirchbichl Ii.

