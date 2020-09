Ebbs II mit starker Vorstellung gegen Kirchbichl II

Details Montag, 21. September 2020 21:03

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs KM2 kann sich in der 1. Klasse Ost immer mehr vom Tabellenende lösen. Nach Runde neun gibt es einen einstelligen Tabellenplatz und den Kontakt zum Tabellenmittelfeld, nach einem klaren 4:0 gegen den SV Kirchbichl II. Im Schlager der Runde bezwingt Bad Häring Hochfilzen mit 3:2 und baut die Tabellenführung aus. Neu auf Platz zwei Fügen II nach einem 4:1 gegen Thiersee und vier Zählern Rückstand. WSG Tirol 1c kommt aus dem Windschatten – Platz drei nach dem 4:0 in Mils.

An die 200 Zuschauer und Fans sehen attraktives Duell

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs KM2: „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir das Spiel zu Hause gestalten möchten. Das ist uns auch soweit ganz gut gelungen, nur im ersten Drittel kam es nicht wirklich zu vernünftigen Abschlüssen. Das ärgerte mich sehr, da wir wie erwähnt ganz klar das Spiel machten aber vorne zu statisch waren und im Mittelfeld den ein oder anderen Ball sinnlos verloren. Hier hatten wir dann auch Glück, da der Gegner zwei sehr gute Konterchancen zu Führung hatte. Mit 0:0 ging es dann in die Pause.

Die Pause nutzte ich mit einer vier Minuten Ansprache, denn so konnte es nicht weitergehen. Das hat die Mannschaft dann aufgeweckt. Nach Beginn der zweiten Halbzeit zeigte meine Mannschaft offensiv auch, dass es mit Bewegung ganz gut funktionieren kann! In der 46. Minute die verdiente Führung durch Mirsad Masinovic, nach einer Flanke mit anschließender Einzelaktion. Danach schalteten wir voll auf Angriff und das 2:0 war die logisch Konsequenz daraus. Rudolf Partl alias „der brasilianische Gurkerlkönig“, der bei jedem Ballkontakt in der zweiten Halbzeit vom zahlreichen Publikum in der Apato-Sport-Arena Szenenapplaus bekam, spielt sich gekonnt bzw. überragend durch den 16er des Gegners und legte zum Schluss wunderschön auf Salih Canikoglu auf, der dann nur mehr einschieben brauchte. Das 3:0 dann durch unseren jungen Edeljoker Marcello Dindl, der sich, wie die letzten Woche, nach seiner Einwechslung sehr gut einbrachte. Dann war das Spiel durch, der Gegner kämpfte zwar weiter, aber in diesem Tag ließen wir nichts mehr anbrennen. In der 81. Minute dann noch das 4:0 von mir selbst aus einem direkten Freistoß!

Fazit: Klarer 4:0 Sieg gegen eine sehr engagierte junge Kirchbichler Mannschaft, die an diesem Tag nur in Halbzeit eins etwas dagegen hielt. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison. Gute Besserung an den jungen Spieler, der schon vor der Halbzeit ausgewechselt werden musste!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs KM 2: Manuel Praschberger (Verteidiger), Rudolf Partl (zentrales Mittelfeld), Mirsad Masinovic (Stürmer), Gruber Marco (Verteidiger)

