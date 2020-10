Thiersee II und Kirchbichl II teilen Punkte – Ebbs II bezwingt Absam II

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 22:42

Aufsteiger SK Blitzschutz Pfister Ebbs II hat in der 1. Klasse Ost nach der neunten Runde einen sicheren Mittelfeldplatz inne – nach einem 2:0 Erfolg gegen den Absam II. Der Trainer des SV Kirchbichl II schätzt das 1:1 beim SV Thiersee II als Erfolg ein und Leader Bad Häring hat gegen Going zwei Punkte beim 1:1 liegen gelassen. Fügen II kommt mit einem 4:0 gegen Tirol 1c bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heran.

Mirsad Masinovic mit Doppelpack für Ebbs II gegen Absam II

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Ich warnte meine Mannschaft vor Anpfiff, dass wir den Gegner ja nicht unterschätzen, da dieser die letzten zwei Spiele gewonnen hat. So gingen wir eher vorsichtig ins Spiel, aber trotzdem mit klarer Feldüberlegenheit. Wir spielten uns zum Teil sehr gut in den gegnerischen 16er, wo wir auch zu Abschlüssen kamen. Der Gegner stellte uns zum Teil sehr gut zu, dadurch entstanden einige hohe Bälle von hinten raus.

In der 19. Minute dann die verdiente Führung durch Mirsad Masinovic nach schöner Kombination über den Flügel. Wir taten uns nach der Führung nicht ganz leicht, da der Gegner uns mit seiner Spielweise etwas einschüchterte. Bis zum 2:0 in der 45 Minute, abermals durch Mirsad, hatten wir uns dann auf den Gegner eingestellt und hatten eine klare Feldüberlegenheit. Der Gegner versuchte den einen oder anderen Konter durchzuspielen, spätestens bei unserem Goalie war aber Schluss.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen nochmals nachzulegen und das Spiel früh zu entscheiden. Das versuchten wir dann umzusetzen, hier waren aber einige Abseitsentscheidungen des Schiri-Teams - jede Mannschaft stellte einen Linienrichter - nicht wirklich richtig und somit wurden uns zwei weitere Tore nicht anerkannt.

Das Spiel endete mit 2:0 für uns. Wichtiger Heimsieg, da man ja nicht vergessen darf, wir sind Aufsteiger. Unser großes Ziel nach wie vor, so viele Punkte wie möglich im Herbst schon zu sammeln. Dem Gegner wünschen wir weiterhin alles Gute und bei uns geht es am Mittwoch, dem 7.10.20 um 19:30 Uhr in Ebbs am Kunstrasen Platz weiter mit dem Nachtragspiel gegen Kolass/Weer KM2!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs: Mirsad Masinovic (Stürmer), Manuel Praschberger (Verteidiger), Markus Pfister

Punkt in Thiersee Erfolg für Kirchbichl II

Christoph Hofer, Trainer SV Kirchbichl II: „Eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, in der Thiersee durch eine schöne Kombination in Führung ging. Gottseidank konnten wir durch eine tolle Einzelaktion von Csaba Fogarasi kurz vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Halbzeit waren wir dem Sieg näher als der Gegner. Gute Chancen von Catana und Fogarasi wurden leider ausgelassen. Dennoch werten wir den Punkt in Thiersee auf jeden Fall als Erfolg!“

Beste Spieler SV Kirchbichl II: Nico Vonbun (Tor), Patrick Hechl (IV)