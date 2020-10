Bad Häring und Fügen II setzen Duell an der Tabellenspitze fort

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:07

In der elften Runde der 1. Klasse Ost ließ der FC B&W Bad Häring und der SV Fügen II an der Tabellenspitze nichts anbrennen. Bad Häring feiert einen klaren 6:1 Erfolg in Kolsass, der SV Fügen tut sich gegen Ellmau im Spitzenspiel schwerer und gewinnt nur knapp mit 3:2. Damit haben sich Bad Häring und Fügen II an der Tabellenspitze schon klar abgesetzt. Bad Häring liegt – immer noch ungeschlagen – zwei Punkte vor Fügen und acht vor Elmau.

Duell auf Augenhöhe zwischen Fügen II und Ellmau!

Eine richtungsweisende Partie für beide Mannschaften – und das merkt man von der ersten Minute an. Fügen will unbedingt den Anschluss an Bad Häring halten, Ellmau den Anschluss an das Top-Duo nicht verlieren. Fügen II geht mit Nachdruck in die Partie – das 1:0 in der zwölften Minute durch Christoph Heim wird aber nur fünf Minuten später durch Christoph Lechner ausgeglichen. Aber Fügen gelingt es noch vor der Pause wieder in Führung zu gehen. Servan Bingöllü trifft in der 32. Minute. Vorentscheidung in der 61. Minute für Fügen – 3:1 durch Mihael Delic und sechs Minuten später der nächste Tiefschlag für die Gäste. Rote Karte für Andreas Bauer für Ellmau wegen Beleidigung. Die Gäste zeigen aber tolle Moral und können in der 80. Minute noch auf 2:3 verkürzen – es bleibt aber beim Dreier für Fügen.

Beste Spieler SV Fügen II: Heim Christoph (OM), Delic Mihael (IV), Todeschini Julian (T)

Fügen mit schwerer Auslosung im Finish der Hinrunde

Fügen II trifft am kommenden Wochenende auswärts auf Hochfilzen und im letzten Spiel der Hinrunde zuhause auf Hall II. Bad Häring bekommt es im Heimspiel mit dem Tabellenletzten Mils II und auswärts mit Ebbs II zu tun. Bad Häring also doch der klare Favorit auf den Herbstmeistertitel, der ja in zwei Wochen endgültig vergeben wird. Die Unterhausmeisterschaften sollen ja wegen der markant schlechteren Corona-Lage nicht unterbrochen werden.