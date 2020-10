Hochfilzen nach Sieg gegen Ebbs II wieder im Rennen um einen Top-Platz!

Details Donnerstag, 22. Oktober 2020 14:53

4:0 hat der FC Hochfilzen seine Partie in der elften Runde der 1. Klasse Ost beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs II gewonnen. Damit liegt man nach Verlustpunkten nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer Bad Häring und zwei hinter Fügen II. Hochfilzen hat also noch die Chance bei optimaler Punkteausbeute in den beiden Nachtragsspielen den Anschluss nach ganz oben zu schaffen.

Manuel Miesl mit Doppelplack für Hochfilzen

Hans Peter Wimmer, Trainer FC Hochfilzen: „Zum Spiel in Ebbs ist zu sagen, dass wir eine hervorragende Mannschaftsleistung abgeliefert haben und dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert haben. Ich gratuliere meinen Jungs zur perfekten Umsetzung unseres Matchplans, welche bald mit dem ersten Tor, durch Manuel Miesl, belohnt wurde. Danach haben wir die totale Kontrolle des Spiels übernommen und bis zum Schluss nicht mehr hergegeben. Durch diese zwei Siege, über Ebbs und Mils, haben wir uns wieder um die ersten Plätze ins Spiel. Es war in der letzten Zeit nicht einfach, durch diverse Absagen, den Rhythmus nicht zu verlieren, deshalb spreche ich meinen Jungs das höchste Lob aus, dass sie die Spannung immer hoch gehalten haben und immer an ihre eigene Stärke glaubten. Die weiteren Treffer beim 4:0 Erfolg in Ebbs erzielten Dominic Perterer, Ronny Waltl und Treffer vier war das zweite Tor von Manuel Miesl.“

Beste Spieler FC Hochfilzen: Manuel Miesl (Stürmer), Philip Huter (Verteidiger)