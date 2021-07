Achensee trauert gegen Mils II zwei Zählern nach!

Details Samstag, 24. Juli 2021 02:15

Auftakt zur Miesterschaft der 1. Klasse Ost am Freitag, dem 23.7.21, in Buchau. Über hundert Zuschauer sind gekommen um die Premiere nach der ewig langen Corona-Pause zu sehen und der FC Achensee hätte es am Fuß gehabt gegen den SC Mils II drei Punkte zu holen. Die Chancenauswertung ist aber das Problem der Hausherren und so startet man mit einem 1:1 in die Meisterschaft 2021/22.

Mils in Hälfte eins extrem efffektiv

Achensee startet sehr dominant und stark in die Partie und kann bereits in der sechsten Minute - nach einer schönen Kombination - durch Stefan Salvenmoser in Führung gehen. Die Zuschauer und Fans sehen in den ersten zwanzig Minuten eine klar stärkere Mannschaft von Achensee. Achensee kann aber nicht mehr nachlegen, obwohl es durchaus handfeste Möglichkeiten dazu gibt. Das rächt sich, die Gäste extrem effektiv. Eine Möglichkeit – ein Tor – das 1:1 in der 34. Minute durch Valentin Posch. Mit 1:1 geht es in die Pause.

Ein wilder Schlagabtausch in der zweiten Hälfte – die Szenen wechseln sehr schnell, Achensee hat wesentlich mehr Spielanteile und auch zwei bis drei Top-Möglichkeiten, die aber nicht verwertet werden. Achensee hatte mehrmals den Dreier am Fuß, es bleibt aber beim 1:1.

Beste Spieler FC Achensee: Stefan Salvenmoser (ST), Mario Fichtinger (ST)

Hannes Fichtinger, Trainer FC Achensee: „Eine hart umkämpfte Partie, in die wir sehr gut hinein gekommen sind. Mils gleicht aber mit der einzigen Möglichkeit in Hälfte eins aus. Aus meiner Sicht zwei verlorene Zähler, wir hatten sechs Sitzer, Mils zwei bis drei. Leider nur ein Punkt als klar bessere Elf.“