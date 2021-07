Uderns und Ebbs II feiern klare Erfolge

Details Dienstag, 27. Juli 2021 00:36

Aufsteiger Uderns hat sich in der ersten Runde der 1. Klasse Ost 21/22 sehr stark präsentiert. Ein 5:0 gegen Hochfilzen und Platz zwei der Tabelle. Auch der SK Ebbs II hat gegen Aufsteiger Reith einen klaren Erfolg geholt – 4:0. Die große Sensation liefert aber Aufsteiger Stans ab – der SV Raika Kolsass/Weer II wird mit 7:0 geschlagen und damit steht Stans an der Tabellenspitze.

Uderns führt gegen Hochfiilzen zur Pause 3:0

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir kamen sehr gut in die Partie und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen. Gerhard Hainz konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und bediente seinen Sturmpartner Josef Neid mustergültig, welcher dieses so wichtige Tor erzielte. Leider verabsäumten wir es sofort nachzusetzen und so wurde Hochfilzen in den nächsten Minuten etwas stärker. Genau in der Drangfase der Gäste schafften wir es aber unser 2:0 zu erzielen. Abermals war es Josef Neid der zustach und sein zweites Tor erzielte. Nun wollten wir schon in Halbzeit eins den Heimsieg fixieren. Wir schafften es durch Gerhard Hainz in Minute 36 das 3:0 zu erzielen. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabine.

Wir wussten jedoch, dass schon ein Gegentreffer wieder für mehr Brisanz im Spiel sorgen könnte, daher wollten wir dies unbedingt verhindern. Unsere Abwehr rund um Neuzugang Bernhard Kröll stand an diesem Tag aber bombensicher. Und wenn doch einmal ein Ball durchging, war stets unser Torhüter Lukas Kronthaler zur Stelle. Und auch unser Offensivspiel war ausgezeichnet. Der kurz zuvor eingewechselte Michael Lindner flankte einen Ball auf Gerhard Hainz, welcher sich nicht zweimal bitten ließ und so seinen zweiten Treffer im Spiel machte. Nun war der Deckel definitiv drauf. Aber wir ließen nicht locker und schafften es durch Markus Marojevic noch das 5:0 zu erzielen. Dies war auch gleichzeitig der Endstand in unserem ersten 1. Klasse Ost Spiel. Ein rundum gelungener Einstand in der neuen Liga.

Beste Spieler SVG Uderns: Daniel Rieser (rechter Außenverteidiger), Markus Marojevic (zentrales Mittelfeld), Gerhard Hainz (Stürmer)

Ebbs II mit klarem Erfolg gegen Reith

Gerhard Seissl, Trainer SK Ebbs II: „Mit der gesamten Leistung meines Teams war ich sehr zufrieden in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir dann einen Gang zurück geschaltet und nur mehr verwaltet. Sieben Torchancen und vier Tore ist eine sehr gute Ausbeute. Das zu Null hat uns mit Sicherheit unser reaktivierter Goalie Christian Hierzer gerettet. Er hat einen Elfmeter gehalten, zweimal im 1:1 Duell souverän geklärt - eine Weltklasse Leistung!“

Beste Spieler SK Ebbs II: Torwart Christian Hierzer, linker Flügel - Marcello Dindl, rechter Flügel - Filimon Jirka, zentrales Mittelfeld Manuel Schwaiger