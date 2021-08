Aufsteiger Stans holt dritten Sieg in Folge – gegen die jungen Haller Löwen!

Details Samstag, 07. August 2021 23:46

Aufsteiger SV Darbo Stans hat nach drei Runden der 1. Klasse Ost das Punktemaximum am Konto stehen. Auch die dritte Partie gegen den SV Hall II konnte gewonnen werden – 2:0 nach neunzig Minuten. Ebbs II könnte es am Sonntag, dem 8.8.2021 ab 14:15 Uhr, Stans nachmachen – mit einem Sieg gegen Thiersee II im Heimspiel gäbe es ebenfalls den dritten Sieg in Serie. Auch Aufsteiger Uderns schlägt sich bislang ausgezeichnet – ein klarer 5:1 Erfolg gegen Mils II. Reith kassiert auswärts gegen Hochfilzen eine überraschend klare 0:5 Niederlage. Tirol 1c und Kirchbichl II trennen sich 3:3.

Treffer am Ende der beiden Halbzeiten

Die jungen Kicker aus Stans zeigen in dieser Partie in jeder Richtung ihre guten Ansätze, Gegner ist die gestandene Kampfmannschaft von Stans, denen man in der laufenden Saison einen Platz ganz oben zutraut – und das als Aufsteiger. Beide bisherigen Spiele wurden gewonnen – und das bei einem echten Monsterprogramm, das man einem Amateurteam normal nicht zumutet. Stans übernimmt zwar von Beginn an ganz klar das Kommando, aber die Gäste verstehen es in der Verteidigung kaum etwas anbrennen zu lassen und setzen gekonnt Nadelstiche in offensiver Richtung. Lange kann Hall II das 0:0 halten – gegen einen Weitschuss von Hami Karahasanoglu in der 43. Minute ist dann aber das 0:0 nicht mehr zu verteidigen – 1:0 für Stans zur Pause. Auch in der zweiten Hälfte muss man auf ein Tor lange warten. Christian Landl gewinnt in der 86. Minute ein 1:1 Duell mit einem Verteidiger der Gäste und trifft zum 2:0. Das ist auch der Endstand und der dritte Erfolg von Stans in Serie.

Beste Spieler SV Stans: Hami Karahasanoglu (MF), Lukas Stecher (V)

Sebasstian Stadler, Trainer SV Stans: „Zunächst einmal Hut ab vor dem Team der Gäste – eine junge und kompakte Mannschaft. Aber ich darf auch mein Team sehr loben. Unglaublich dichtes Programm mit vier Spielen in kürzester Zeit und neun Punkte aus drei Spielen in der laufenden Meisterschaft. Defensiv waren wir heute extrem kompakt und haben auch die notwendigen Tore geschossen.“

