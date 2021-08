Aufsteiger Uderns gewinnt zweite Partie – 5:1 gegen Mils II

Details Mittwoch, 11. August 2021 02:27

Gelungener Start des Aufsteigers in die 1. Klasse Ost – SVG Uderns hat nach drei Runden sechs Punkte am Konto und hat sich nach dem 5:1 gegen Mils II auf Platz drei der Tabelle eingefunden. Stans lässt ganz oben nichts anbrennen – auch die dritte Partie gewonnen – 2:0 gegen Hall II. Aber auch Ebbs II noch ohne Punkteverlust – 4:1 gegen Thiersee II.

Torgarant Gerhard Hainz

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir starteten hervorragend in das Spiel und konnten bereits in der 2. Minute durch Gerhard Hainz mit 1:0 in Führung gehen. Leider schaffte es Mils 1b aber nach einer kurzen Drangphase in der 12. Minute nach einem Weltklasse-Zuspiel den Ausgleichstreffer durch Rene Steyer zu erzielen. Fortan übernahmen wir aber wieder das Kommando und wollten sofort wieder in Front gehen. Nach einem Eckball besorgte unser Markus Marojevic in Minute 22 den 2:1 Führungstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Unser Ziel war es sofort nach der Halbzeitpause einen Treffer nachzulegen, damit wir früh den Deckel drauf machen konnten. Wir vergaben aber bis etwa fünfzehn Minuten nach dem Seitenwechsel etliche gute Torchancen. Dann gelang aber Matthias Rupprechter der völlig verdiente 3:1 Treffer. Dieses Tor war aber auch dringend notwendig, denn nun wurde Mils 1b wieder etwas stärker und in dieser Phase konnten wir uns bei unserem Torhüter Lukas Kronthaler bedanken, dass wir nicht den Anschlusstreffer hinnehmen mussten. Nachdem wir den Druck der Gäste überstanden hatten, forcierten wir wieder unser Angriffsspiel und unser Torgarant Gerhard Hainz erzielte in der 74. Minute seinen zweiten Treffer in diesem Spiel. Und nur kurze Zeit später traf der eingewechselte Miklos Percsi und besorgte somit den 5:1 Endstand, denn weder uns noch unseren Gästen aus Mils gelang noch ein weiterer Treffer.“

Beste Spieler SVG Uderns: Gerhard Hainz (Sturm), Markus Marojevic (zentrales Mittelfeld), Bernhard Kröll (Innenverteidigung)

