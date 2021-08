Christian Landl trifft für Stans gegen Kirchbichl II dreimal in sieben Minuten!

Details Samstag, 14. August 2021 21:26

In der 1. Klasse Ost sind nach vier Runden zwei Teams noch ohne Punkteverlust unterwegs. Ebbs II gewann in Kolsass knapp mit 1:0, phasenweise eng war das Duell SV Kirchbichl II gegen SV Darbo Stans. Christian Landl und ein gewaltiger Offensivdruck des Teams von Stans sicherten am Ende aber dann einen 6:2 Erfolg für Stans und die Tabellenführung.

Geschlossene Mannschaftsleistung von Stans

Ebbs II hat vorgelegt – am Samstagnachmittag gab es beim SV Kolsass/Weer II einen 1:0 Erfolg und damit die Tabellenführung. Stans hätte diese mit einem Sieg bei Kirchbichl II wieder übernehmen können und Stans startet perfekt in die Partie. Bereits in der zweiten Spielminute die Führung durch Hami Karahasanoglu. Stans versucht die Partie zu kontrollieren, aber ein individueller Fehler in der Abwehr in Minute einundzwanzig ermöglicht es Kirchbichl auszugleichen – Bastian Gugglberger trifft. Zehn Minuten später die massive Antwort von Stans mit einem Doppelschlag – Manuel Greiter und Christian Landl stellen auf 3:1 für die Gäste. Mit 3:1 für Stans geht es in die Pause.

In Minute 65 wiederholt sich faktisch die Szene beim 1:2 Anschlusstreffer von Kirchbichl – wieder ein Patzer in der Abwehr der Gäste und Ferenc Rideg bringt die Hausherren auf 2:3 heran. In den letzten zehn Minuten hat aber Christian Landl drei Offensivauftritte allererster Güte – er trifft dreimal für Stans zum 6:2 nach neunzig Minuten. Dem Offensivdruck von Stans im Finish ist Kirchbichl nicht mehr gewachsen. Stans übernimmt damit wieder die Tabellenführung von Ebbs Ii.

Beste Spieler SV Darbo Stans: Christian Landl (ST), Ozan Ulas (V), Andreas Landl (V)

Sebastian Stadler, Trainer SV Darbo Stans: „Wir sind sehr gut gestartet und haben über weite Phasen auch das Spiel kontrolliert. Es haben aber zwei individuelle Fehler in der Abwehr genügt, um die Partie zweimal eng werden zu lassen. Aber im Finish haben wir dann ordentlich auf die Tube gedrückt und klar gewonnen. Eine geschlossen starke Leistung der gesamten Mannschaft!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!