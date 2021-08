Spielanalysen Reith vs. Tirol 1c und Kolsass/Weer II vs. Ebbs II

Details Dienstag, 17. August 2021 21:52

Vierte Runde in der 1. Klasse Ost und an der Tabellenspitze keine Neuigkeiten. Stans und der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II führen nach wie vor mit dem Punktemaximum. Ebbs II gewinnt in Kolsass gegen eine extrem defensiv agierende Heimelf mit 1:0 und Stans bezwingt Kirchbich Ii mit 6:2. Der FC Elektro Achorner Reith und die WSG Swravski Tirol 1c trennen sich 1:1.

Verletzungspech - der Schriftführer von Reith muss gegen WSG Tirol 1c das Tor hüten!

Andreas Jöchl, Obmann FC Elektro Achorner Reith: „In einem extrem schwierigen Spiel für beide Seiten bei knapp bzw. über 30 Grad hatten wir gleich vor Spielbeginn den ersten Wechsel. Stammtormann Stefan Obermoser machte eine Verletzung aus dem letzten Hochfilzen Spiel doch mehr zu schaffen als vermutet und beim Aufwärmen mussten wir sehr schnell reagieren. Unser Schriftführer Dominik Hechenberger - in seiner aktiven Zeit spielte er schon jede Position, war auch jahrelang Kapitän, nur Goalie war er noch nie in seiner Karriere - sprang kurzfristig ein und zeigte wirklich eine Topleistung. Sicher bei Standards, hohen Bällen und pfeilschnell in seinen Reflexen auf der Linie. Er war definitiv unser Mann des Spiels! Generell war es ein extrem schweres Spiel für unsere Mannschaft um Coach Mutlu Kuyucuk. Verletzungen in Minute sieben (Alexander Bliem) und kurz vor der Pause (Mo Domurcuk und Apo Tokat) zwangen unser Trainerteam gleich mal zum kompletten Umwerfen des Spielplans und nahmen uns zugleich die wichtigen Optionen in einer Hitzepartie frische Kräfte zu bringen. Trotzdem haben unsere Jungs bis zum Schluss gekämpft und alles für diesen Punkt gegeben. Der gute Schiedsrichter konnte dann zur Zufriedenheit beider Mannschaften die Partie nach 94 Minuten beenden. Wir gingen durch Muhammed Domurcuk in der 31. Minute in Führung, der Ausgleich von Fabian Kellner drei Minuten später!“

Bester Spieler FC Elektro Achorner Reith: Dominik Hechenberger (Tor)

Kolsass/Weer II mit strikter Defensiftaktik gegen Ebbs II

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Mit einer abermals komplett veränderten Startelf mussten wir das Spiel in Kolsass bestreiten. Da bei der KM1 beide Torhüter ausfielen, unser junger Schlussmann bei der KM1 sein Tirolerligadebüt gab - Gratulation zur Nullerpartie - und unser erster Ansprechpartner Christian Hierzer seinen Geburtstag beim Moto-GP feierte, konnten wir Gott sei Dank Mike (die Kralle) Prem animieren, dass er uns aushalf - gratuliere ebenfalls, auch das Tor rein gehalten, danke nochmals.

Das Spiel begann, wir hatten Anstoß und der gegnerische Mittfeldspieler schrie: ,,Nicht über der Mittellinie angreifen, Jungs!“ Das kam uns schon komisch vor, aber der Gegner zog das beinhart neunzig Minuten durch. So kamen wir zu zwei Torschüssen in neunzig Minuten - der Gegner hatte mehr als wir. Einer davon war ein langer Ball auf den eingewechselten Johnny Hörfarter, der den Ball aufs Tor schoss, aber dabei vom Goalie weggeräumt wurde - Elfmeter. Diesen wiederum verwandelte Miroslav Uram in der 65. Minute eiskalt. Die letzten Minuten versuchten wir den Ball soweit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten und das 1:0 über die Zeit zu bringen. Das gelang uns und somit konnten wir unsere Serie ausbauen. Wenn auch mit etwas Glück, aber das braucht man ab und zu, wenn es spielerisch nicht so läuft!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: Michael Prem (Goalie), Stefan Kittinger (Mittelfeld), Musti Güngör (Mittelfeld)

