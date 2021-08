Florian Kropf und seine Eindrücke vom 2:1 Erfolg von Uderns in Thiersee

Details Mittwoch, 18. August 2021 01:01

Aufsteiger SVG Uderns kommt in der 1. Klasse Ost so richtig in Fahrt – nach vier Spielen liegt das Team auf Platz drei und drei Siege in vier Spielen sind eine tolle Startbilanz. Das Spiel der vierten Runde auswärts gegen den SV Thiersee II war recht eng, aber am Ende gab es einen 2:1 Erfolg. Die Partie wird für unsere LeserInnen aus der Sicht der Verteidigung von Uderns geschildert – Florian Kropf, Verteidiger von Uderns, mit seinem Spielbericht.

Nach 2:0 wird es für Uderns doch noch eng!

Florian Kropf, Verteidiger SVG Uderns: „Letzten Samstag war unsere Mannschaft auswärts in Thiersee gefordert. Das Spiel wurde um 15:45 Uhr, bei hochsommerlichen Temperaturen, ausgetragen. Unsere Mannschaft ließ sich von der Tabellensituation sowie auch von der Hitze nicht beeinflussen und ging hoch konzentriert in die Auswärtspartie. Der Matchplan war klar und so versuchte man direkt von Beginn an den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und sich somit geduldig Chance für Chance zu erspielen. Die erste Halbzeit gestaltete sich dadurch recht einseitig. Hohe Bälle wurden von den stark aufspielenden Sechsern Klocker und Marojevic gewonnen, das Spiel wurde über die Außenbahnen aufgezogen und somit konnten wir in der 31. Minute und der 34. Minute durch einen Doppelpack unseres Goalgetters Gerhard Hainz den 2:0 Pausenstand fixieren.

In der zweiten Halbzeit war man dann natürlich gewillt, das Spiel vorzuentscheiden. Dies funktionierte jedoch überhaupt nicht, unsere Mannschaft wurde fahrlässig und ließ somit Chance um Chance der Gegner zu. Speziell über Standards konnte Thiersee 1b immer wieder extrem gefährliche Abschlüsse verzeichnen und erzielte so auch in der 51. Minute den 1:2 Anschlusstreffer durch Daniel Kirchmair. Im Anschluss wurde das Spiel sehr hektisch, viele hohe Bälle und kaum noch nennenswerte Spielaktionen am Platz. Kurz vor Schluss konnte unser Innenverteidiger Bernhard Kröll ebenfalls noch seine Klasse beweisen und rettete der Mannschaft nahezu auf der Linie die drei Punkte. Als Resümee gilt es festzuhalten, dass unsere Mannschaft, nach einer sehr starken ersten Hälfte, als verdienter Sieger aus dieser Hitzeschlacht hervorgeht!“

Beste Spieler SVG Uderns: Gerhard Hainz (ST), Markus Marojevic (MF), Bernhard Kröll (IV)

