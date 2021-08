Uderns gegen Kolsass/Weer II war kein Fußballleckerbissen – aber spannend!

Details Dienstag, 24. August 2021 20:42

Großartige Bilanz für SVG Uderns nach fünf Runden der 1. Klasse Ost. Der Aufsteiger steht mit zwölf Zählern auf Platz drei der Tabelle. Das Heimspiel gegen SV Raika Kolsass/Weer II war aber eine sehr enge Kiste – das 3:3 lag ind er Luft, am Ende konnte Uderns den 3:2 Erfolg aber doch über die Ziellinie bringen.

Partie wird im Finish noch einmal sehr eng!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Das Spiel wurde leider um dreißig Minuten verspätet angepfiffen, da der ursprünglich besetzte Schiedsrichter nicht aufgetaucht war. Dank der guten Verbindungen unseres Vorstands gelang es uns TFV-Schiedsrichter Anton Thaurer kurzfristig zu kontaktieren und ihn spontan für die Leitung des Spiels zu gewinnen. Einen herzlichen Dank an Anton Thaurer für das Einspringen und ein großes Kompliment an unseren Vorstand rund um Obmann Robert Prosch für die Organisation des Ersatz-Schiedsrichters.

Wir kamen sehr gut in die Partie und konnten bereits in Minute neun durch Paul Hell mit 1:0 in Führung gehen. Leider gelang es uns kurze Zeit später einen Angriff der jungen Mannschaft von Kolsass/Weer 1b nicht sauber zu verteidigen und so mussten wir früh den Ausgleich durch Johannes Walter-Mark hinnehmen. In dieser Phase des Spiels schafften wir es nicht schnell genug umzuschalten und verloren leider den einen oder anderen Zweikampf. Nichtsdestotrotz ließen wir uns nicht unterkriegen und schafften es bereits zehn Minuten später durch einen Foulelfmeter durch Gerhard Hainz wieder in Führung zu gehen. Dieses Tor in der 23. Minute war wichtig für unser Selbstvertrauen. Mit der 2:1 Führung ging es auch in die Kabine.

Wir wussten jedoch, dass ein Tor der Gäste das Spiel kippen könnte und so haben wir in der Kabine jene Punkte angesprochen, welche zu verbessern sind. Meine Worte schienen auch Gehör gefunden zu haben, denn nun kamen wir zu etlichen Chancen, welche auch durch schöne Kombinationen herausgespielt wurden. Abermals war es Torjäger Gerhard Hainz, der mit seinem zweiten Tor die 3:1 Führung erzielte. Aber Kolsass/Weer 1b gab nicht auf und konnte durch gefährliche Konter immer wieder vor unser Tor kommen. Wir konzentrierten uns nun noch mehr auf unser Ballbesitzspiel und versuchten den Ball solange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten. Es wurden nur noch sichere Bälle nach vorne gespielt, um nicht unnötig den Ball zu verlieren. Leider gelang es uns aber oftmals nicht gezielte Angriffe zu spielen und durch ein Kontertor stand es in der 82. Minute durch Marco Egger plötzlich 3:2. Der Anschlusstreffer von Kolsass/Weer 1b ließ die junge Truppe noch mutiger werden und als das 3:3 in der Luft lag, gelang unserem Torhüter Lukas Kronthaler eine äußerst wichtige Parade. Praktisch im Gegenzug tankte sich der exzellent aufspielende Paul Hell über rechts durch und erzielte den 4:2 Endstand. Dieses Spiel war wahrlich nichts für schwache Nerven und sicherlich auch kein Fußballleckerbissen, aber am Ende zählen nur die drei Punkte und wir können als Aufsteiger uns voller Stolz mit zwölf von möglichen fünfzehn Punkte total über die aktuelle Situation freuen.“

Beste Spieler SVG Uderns: Paul Hell (linkes Mittelfeld), Michael Garber (rechtes Mittelfeld)

Kadersituation

Daniel Schwemmberger: „Wichtig ist auch noch zu erwähnen, was sich im kader bei uns eiegntlich geändert hat. Neu im Team ist Bernhard Kröll. Er kam vom SV Ried/Kaltenbach zu uns. Mit ihm konnten wir einen weiteren starken Innenverteidiger verpflichten. Zum einen hat Markus Schwemberger nach etlichen Jahren in der Kampfmannschaft in Uderns seine Karriere beendet und zum anderen hat unser Torhüter-Trainer Jan-Hendrick Fritze beim Regionalligisten Hall eine neue Aufgabe als Torhüter-Trainer angenommen. Von beiden Spielern möchte ich mich hiermit nochmals verabschieden und ihnen für ihre Leistungen in den vergangenen Jahren danken.“

