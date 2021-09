Reith feiert gegen Mils II und Thiersee II klare Erfolge

Details Mittwoch, 01. September 2021 11:25

Der FC Elektro Achorner Reith/Kitzbühel hat sich in der 1. Klasse Ost vorerst einen recht sicheren Platz im Mittelfeld gesichert. Mit einem 4:1 gegen Mils II und einem 6:0 auswärts gegen Thiersee II gab es sechs Punkte in Folge. In der nächsten Runde am 4. September 2021 gibt es für Reith wieder eine Heimpartie – der SV Raika Kolsass/Weer II ist um 17 Uhr zu Gast.

Thiersee II gegen Reith – Analyse von Alois Neumayr und Mutlu Kuyucuk

Die 6. Runde der 1. Klasse Ost beginnt und das erste Spiel zwischen dem SV Thiersee 1b und dem FC Elektro Achorner Reith geht in die nächste Runde. Thiersee 1b - mit nur einen Punkt in den letzten fünf Spielen - hofft endlich auf der Erlösung, aber gegen den Aufsteiger der 2. Klasse Ost keine einfache Sache.

Reith konnte sich schon im Tabellenmittelfeld ein wenig festigen, die Mannschaften liegen allerdings noch recht eng beisammen. In Hälfte eins Reith die dominantere Mannschaft, wenn Thiersee patzt macht es Reith gut - so auch in Minute zwanzig, als Alexander Bliem das erste Tor an diesen Abend für Reith schießen konnte. Nicht einmal sechs Minuten später gab schon das 2:0 für Reith und das mehr als zurecht, denn Reith macht aus dem Spiel eindeutig mehr. Die Ecke von links auf Muhammed Domurucuk und dieser haut den Ball ins Netz, der Torwart kann nicht mehr früh genug reagieren, da "Mo" komplett frei stand. Die größte Chance für Thiersee auf den Anschlusstreffer wohl in der 42. Minute, als man nach einer Ecke zu einer Doppelchance kommt, aber diese nicht nutzen kann. So geht es auch in die Halbzeit.

Reith weiterhin dominant und die Gäste holen sich in Minute 49 vier Ecken heraus. Die nächste Nummer in Minute 62, Julian Brandner mit dem Freistoß auf das Tor der Heimelf, Torhüter kann nur kurz abwehren, der Ball springt vor die Füße von Muhammed Domurucuk, der sich heute zum zweiten Mal trifft. Sechs Minuten danach der dritte Treffer von Muhammed Domurcuk - oder wie Reith Ihn nennt - "Super Mo"! Mo mit dem Freistoß außerhalb des 16ers und den verwandelte er, wobei aber auch der Torhüter nicht gut aussah. Von Thiersee kam wirklich nicht viel - in Minute 71 die Gelb/Rote für Nikolas Thaler, der in der ersten Halbzeit ein Foulspiel am Konto hatte und in Minute 71 eine Torchance verhindert. Minute 83: ein Elfmeter für Reith, den Alexander Bliem einschieben kann und in Minute 86, als Dominik Wörndle nach einer den Ball bekommt und diesen rein hämmert. Somit hat Reith verdient gewonnen und kann sich über drei weitere Punkte freueen, für Thiersee 1b wird es langsam eng!

Beste Spieler FC Elektro Achorner Reith: Alecander Bliem, Muhamed Domurcuk, Stefan Reiter

Mutlu Kuycuk, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Bereits am Freitagabend ging es für Reith zum Auswärtsspiel nach Thiersee zur 1b Mannschaft. Aufgrund der Wettervorhersage wurde das Spiel auf den Kunstrasenplatz verlegt.

Trotz allem wollte man stark ersatzgeschwächt (Urlaub, Verletzte) - nach dem Heimsieg in der Vorwoche gegen Mils 1b - wieder voll anschreiben. Jedoch merkte man der Mannschaft am Anfang an, dass sie in dieser Formation noch nie zusammengespielt hat und so waren die ersten fünfzehn Minuten relativ ausgeglichen. Nach einem ersten Angriff der nur knapp neben das Tor ging, kam die Mannschaft immer besser ins Spiel und so belohnte man sich in der 20. Minute mit dem 1:0 durch Alexander Bliem.

Trotz der Führung spielte man munter weiter und konnte bereits in Minute 26 Muhammed Domurcuk auf 2:0 erhöhen. Kurz vor der Halbzeit hatte man nach einer Ecke von Thiersee dann Glück, dass man nach einer sehr guten Parade auf der Linie vom Tormann Stefan Obermoser den Abpraller irgendwie klären konnte und nicht das unnötige 1:2 kassierte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verzeichnete man dann noch einen Lattentreffer nach einem Freistoß durch Mo Domurcuk.

Nach der Halbzeit versuchte Thiersee wieder ins Spiel zu kommen, jedoch konnte man die Angriffe relativ gut verteidigen und nach vorne weiter Akzente setzen. So stand Mo Domurcuk in Minute 61 nach einem Freistoß goldrichtig zum Abpraller und in Minute 69 konnte er seine Leistung durch einen Hattrick mit einem direkten Freistoßtor krönen. Ab Minute 77 war man dann auch noch ein Mann mehr und dies konnte man auch ausnutzen - durch das 5:0 durch Alexander Bliem nach einem Elfmeter und dem 6:0 durch Kapitän Dominik Wörndle, der nach ein paar guten Kopfballmöglichkeiten den Endstand per Kopf nach einer Ecke fixierte. Alles in allem ein verdienter Sieg auch in der Höhe trotz stark dezimierter Mannschaft für Reith.

Rückblick Reith vs. Mils II

Mutlu Kuycuk, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Nach einer Niederlage in Hochfilzen und einem Unentschieden in der Vorwoche gegen Wattens 1c wollte Reith im Heimspiel gegen Mils 1b wieder voll anschreiben. Der Gegner kam als Tabellenletzter zum Auswärtsspiel, jedoch versuchte man sich nicht auf die Tabellensituation zu konzentrieren sondern sein Spiel durchzuziehen.

So konnte man bereits in der ersten Minute durch einen Elfmeter durch Alexander Bliem in Führung gehen. Mils versuchte dann körperlich dagegen zu halten um wieder ins Spiel zu kommen, was man auch an den Zweikämpfen merkte, die sehr hart geführt wurden. Durch ein zu langsamen Nachrücken dann in der Abwehr und einem Foul am Torhüter - der verletzt am Boden blieb - gelang Mils dann der Ausgleich in Minute 13.

Unbeirrt versuchte Reith weiter offensiv Akzente zu setzen und ging bereits in Minute siebzehn - wieder durch Abdulkadir Tokat - in Führung. Das Highlight des Tages war dann das 3:1, abermals durch Alexander Bliem, der einen Ball von rechts im Strafraum über den Torhüter links ins Toreck lupft. Mils schwächt sich dann in Folge selbst durch eine Gelb/Rote Karte in Minute 36 und Reith hatte noch ein zwei Chancen vor der Halbzeit höher in Führung zu gehen.

Nach der Halbzeit wollte Reith weiter auf Sieg spielen, jedoch musste dann das Spiel in Minute 52 unterbrochen werden, da ein Spieler von Mils den Ball voll ins Gesicht bekam. Dadurch kam es zu einer längeren Spielunterbrechung. Dem Spieler von Mils wünscht der gesamte Verein eine schnelle Genesung und möge er bald wieder auf den Fußballplatz zurückkehren. Nach der langen Pause merkte man dass der Spielfluss etwas dahin war und so plätscherte das Spiel vor sich hin. Man konnte sich zwar Chancen erarbeiten, aber die Konzentration im Abschluss fehlte an dem Tag.

Ausnahme war das 4:1 aus etwa zwanzig Meter durch Abdulkadir Tokat, welches auch das Endergebnis fixierte. Fazit: Spielerisch war Reith zwar weit entfernt von dem was man zeigen möchte, an diesem Tag jedoch konnte man wichtige drei Punkte einfahren gegen einen Gegner, der über neunzig Minuten gesehen, mit dem 4:1 gut bedient war.“

