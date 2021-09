Knapper Erfolg von Ellmau in Hochfilzen – klare Sache für WSG Tirol 1c gegen Going

Details Sonntag, 05. September 2021 17:13

Ungewöhnlich knappe Resultate in der 1. Klasse Ost – Runde sieben. Leader Stans gewinnt auswärts gegen Achensee 1:0, der SC Fabels Ellmau bezwingt Hochilzen in der letzten Spielminute mit 1:0. WSG Tirol 1c ist gegen Going die klar bessere Elf und gewinnt 3:0. Aufsteiger Uderns noch immer sensationell unterwegs – 3:1 gegen Hall II und damit hat man den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten.

Stark ersatzgeschwächtes Ellmau biegt in letzter Sekunde Hochfilzen

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Unser Auswärtsspiel in der 1.Klasse Ost, Hochfilzen gegen Ellmau, war das erwartet schwere Spiel. Hochfilzen, gewohnt heimstark, versuchte von Anfang an schnell mit langen Bällen über die Flügel Chancen zu kreieren, wobei wir uns darauf sehr gut einstellen konnten. Nach ein paar Spielminuten kamen wir auch zu unseren ersten Chancen, wobei wir entweder am heimischen Tormann oder an den eigenen Nerven scheiterten. Damit ist die erste Halbzeit auch schon geschildert.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufgehört hatte - viele Zweikämpfe, viele Versuche und wenig Ertrag. Ab Mitte der zweiten Hälfte wurde jedoch meine Mannschaft immer stärker und kam besser ins Spiel. Der Glaube, mehr mitzunehmen als nur ein müdes 0:0, war da. Wir erarbeiteten uns noch ein paar Möglichkeiten, jedoch fehlte immer etwas die nötige Präzision im letzten Abspiel oder die Abwehr der Gastgeber blieb stabil. Und letztendlich wird so ein Spiel entschieden, wie sollte es anders sein, nach einem Eckball in der 90. Minute, als unser Vizekapitän Christoph Erler, mit dem Kopf nur noch einnicken musste. Er krönte mit dem Tor seine hervorragende Leistung im defensiven Mittelfeld, wie auch David Gugglberger und Dominik Bogner in der Innenverteidigung, die hinten dicht machten und nahezu keine Chancen der starken Heimoffensive zugelassen haben. Ein großes Lob an meine Mannschaft, die ein kämpferisch starkes Spiel hinlegte und defensiv sehr stabil war - trotz der vielen Ausfälle von neun Spielern. Wie immer hoffe ich, dass sich das Lazarett langsam lichtet und wir bald wieder mehr Spieler zur Verfügung haben!“

WSG Tirol 1c dominiert Going klar

Rainer Berger, Trainer WSG Tirol 1c: „Über die Partie gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir neunzig Minuten dominant waren. Der Gegner allerdings ziemlich ersatzgeschwächt, die Partie sehr einseitig, ohne große Höhepunkte. In der 28. Minute sind wir durch Ege Tuncel in Führung gegangen, Fabian Kellner hat in der 39. Minute nachgelegt. Der Endstand von 3:0 war in der 48. Minute durch Valentin Weissbacher fixiert.“

Beste Spieler WSG Tirol 1c: Ege Tuncel und Fabian Kellner

