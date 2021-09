Unglückliche Niederlage für Ebbs II im Schlager auswärts in Stans

Details Donnerstag, 16. September 2021 11:07

Ultimatives Duell in der 1. Klasse Ost in der achten Runde – die beiden Top-Teams treffen direkt aufeinander und der SV Stans kann sich gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II knapp mit 1:0 durchsetzen. Die WSG Tirol 1c nutzt die Chance und setzt sich mit einem 3:2 Erfolg in Thiersee auf Tabellenplatz zwei, vier Punkte hinter Stans und einen Punkt vor Ebbs II.

Pech für Ebbs – Stans gelingt der Lucky Punch

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Wie befürchtet tasteten sich beide Teams weitestgehend ab und neutralisierten sich. Wir kamen in der ersten Halbzeit dann aber doch zu drei Pfosten- bzw Stangenschüssen. Der Gegner war erste Halbzeit wiederum durch mehrere Eckbälle gefährlich. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Eigentlich war es eine klassische 0:0 Partie, aber wie es im Fußball nun mal ist, die Mannschaft die den ersten Fehler macht, verliert. Das waren dieses Mal leider wir. Der Treffer für Stans fiel in der 75. Minute durch Manuel Greiter. Wir mussten uns somit dem Tabellenführer mit 0:1 geschlagen geben. Ich konnte meinem Team bis auf die Chancenverwertung nichts vorwerfen, somit war es eine bittere Niederlage für uns, da wir uns mit dieser Auswärtsleistung einen Punkt verdient hätten. Jetzt gilt es die Kräfte wieder zu sammeln für unser nächstes Spiel gegen Going zu Hause, Ankick bereits am Donnerstag, dem 16.9.21 um 20 Uhr!“

Bester Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: Manuel Praschberger

