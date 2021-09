Ellmau erobert nach Sieg in Mils Tabellenplatz drei

Details Montag, 20. September 2021 01:57

Neunte Runde der 1. Klasse Ost und Leader Stans setzt die Erfolgsserie fort. Ein 5:0 Erfolg in Uderns und vier Punkte Vorsprung auf WSG Swarovski Tirol 1c, die das Heimspiel gegen Achensee mit 4:2 gewinnen. Neu auf Platz drei der SC Fabels Ellmau, der bei Mils II sehr viele Sitzer braucht, um am Ende mit 2:0 drei Punkte zu holen. Ebbs II hat an Boden verloren – nur 1:1 im Heimspiel gegen Going und Rückfall auf Platz vier der Tabelle.

Goalie von Mils ließ Ellmau verzweifeln!

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Bei unserem Auswärtsspiel gegen die KM2 von Mils erwischten wir einen super Start - nach einem verunglückten Rückpass der Gastgeber in der vierten Minute. Unser Torjäger vom Dienst – Andreas Bauer - erkannte die Situation, spritzte dazwischen, umkurvte den Tormann und schob locker ein. Trotz des frühen Treffers fanden wir danach nur langsam ins Spiel und haben gute zwanzig Minuten gebraucht, bis wir Ruhe und Sicherheit entwickeln konnten. Die restlichen siebzig Minuten sind schnell geschildert: wir hatten Sitzer für drei Spiele, machen aber keine Tore.

Wir scheiterten entweder am eigenen Präzisionsmangel oder am Milser Tormann, der einen Sahnetag erwischt hatte. In vier oder fünf 1:1 Duellen behielt er die Oberhand, was uns verzweifeln ließ, da wir den Sack doch deutlich früher zumachen wollten. So dauerte es bis zur 84. Minute, als endlich Christoph Lechner eine Flanke von Lukas Told aus dem rechten Halbfeld per Kopf versenkte. Ich denke, wir können von einem verdienten Sieg sprechen, da die Gastgeber kaum Torgefahr ausstrahlen konnten und wir uns ein deutliches Chancenplus erspielten.

Zwei meiner Jungs kann ich besonders loben. Zunächst Serafin Ivan im zentralen Mittelfeld, der wie immer technisch stark unterwegs war und immer die Ruhe und Übersicht behielt - egal wie stressig die Situation war. Und unseren rechten Verteidiger Lukas Told, der seit Wochen großartige Leistungen erbringt und seine Seite immer komplett unter Verschluss hält.

Zum Abschluss ein Lob an das Milser Team, bei der die halbe Mannschaft praktisch aus einer U16 besteht. Weiter daran glauben, hart arbeiten und fleißig trainieren und dann löst sich auch einmal der Knoten Richtung Erfolg.“

