Reith erobert nach Sieg in Kirchbichl Platz drei und trifft nun auf Leader Stans

Details Mittwoch, 29. September 2021 11:51

In der zehnten Runde der 1. Klasse Ost feiert Leader Stans den nächsten Kantersieg – 8:1 gegen Hochfilzen. Vier Punkte dahinter die WSG Tirol 1c, die in Kolsass 2:1 gewinnen konnte. Neu auf Platz drei - und damit um drei Plätze verbessert - der FC Elektro Achorner Reith, nach einem 3:1 Erfolg in Kirchbichl. Damit steht das Schlagerspiel der elften Runde fest – am 2. Oktober 2021 empfängt Reith den Tabellenführer Stans – Ankick ist um 16 Uhr.

Muhammed Domurcuk trifft dreimal für Reith

Mutlu Kuyucuk, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Spätsommerliche Temperaturen in Kirchbichl beim Match in der 1. Klasse Ost zwischen der Heimmannschaft Kirchbichl 1b und den Gästen aus Reith. Reith wollte nach den Patzern ihrer Konkurrenten die Partie in Kirchbichl erfolgreich gestalten und auf Platz drei in der Tabelle springen.

In den ersten zwanzig Minuten gestaltete sich das Spiel relativ ausgeglichen, wobei der letzte Pass noch nicht ankam. In Minute zwanzig zog Muhammed Domurcuk - nach einem Ball in der Tiefe - an seinem Gegenspieler vorbei und zog aus etwa sechzehn Metern ab - 1:0 für Reith. Drei Minuten später gab es dann einen Freistoß und daraus resultierte dann das 2:0 – ebenfalls durch Muhammed Domurcuk. Der Ball ging unglücklich für den Torhüter zuerst an die Latte und danach über ihn ins Tor. Bis zur Halbzeit sollte dann nicht mehr viel passieren und Reith ging mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit.

Ziel von Reith: das dritte Tor nachlegen um den Deckel auf das Spiel draufzumachen. Kirchbichl versuchte aber auch nach der Pause wieder zurück ins Spiel zu kommen und zwar mit langen Bällen über die Abwehrkette. Nach einem dieser Bälle kam der Torhüter von Reith - Stefan Obermoser - zu spät und kassierte die rote Karte. Diese war aber meiner Meinung nach sehr hart ausgelegt, da sich auf gleicher Höhe noch ein Mitspieler von Reith befand sowie zwei Meter dahinter auch noch der Kapitän aus Reith. Nach der roten Karte versuchte Kirchbichl Druck zu machen, jedoch gelang es ihnen nur mehr das 1:2 durch Bastian Gugglberger in der 67. Minute zu erzielen.

Ansonsten hat Reith meistens gut verteidigt bzw. hatte auch in einer Situation das Glück, dass der Ball vor der Linie noch weggeschlagen werden konnte. Zum Schluss konnte man dann noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit herausholen, den Muhammed Domurcuk zum Endstand von 3:1 versenkte.

Somit gewann Reith die Partie in Kirchbichl unter dem Strich - trotz langen vierzig Minuten in Unterzahl - mit 3:1. Reith ist nun Tabellendritter und freut sich bereits auf das Spitzenspiel am kommenden Samstag, dem 2. Oktober 2021, in Reith gegen den Tabellenführer aus Stans.

Ich möchte auch ganz besonders betonen, dass wir dem Gegner höchsten Respekt zollen nach dem Todesfall im Verein unter der Woche und es war sicherlich nicht leicht dieses Spiel zu bestreiten.“

Beste Spieler FC Elektro Achorner Reith: Muhammed Domurcuk, Christoph Pletzer

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!