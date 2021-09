Uderns findet in Going wieder auf die Siegerstraße zurück!

Details Mittwoch, 29. September 2021 12:30

Nach zwei Niederlagen kann SVG Uderns in der zehnten Runde der 1. Klasse Ost wieder voll punkten. Mit Stürmer Gerhard Hainz im Tor – der seine Sache übrigens ausgezeichnet macht – gewinnt Uderns in Going mit 3:1 und schiebt sich auf Tabellenplatz fünf nach oben. In der kommenden 11. Runde die letzte Heimpartie für Uderns 2021 – am 1. Oktober mit Ankick um 20 Uhr geht es gegen Achensee.

Topstürmer Gerhard Hainz im Tor von Uderns!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Da wir auswärts noch nicht sonderlich viele Punkte geholt haben, war es Zeit die Taktik für das richtungsweisende Spiel gegen Going umzustellen. Leider hatten wir zum zweiten Mal hintereinander, auf Grund der Verletzungen unserer Nummer 1 Lukas Kronthaler sowie dessen Ersatz Nico Klien, keinen etatmäßigen Torhüter in der Startelf. War es gegen Stans mit Innenverteidiger Bernhard Kröll noch ein ehemaliger Tirolerliga-Torhüter, musste gegen Going nun unser Topstürmer Gerhard Hainz ins Tor. In der Jugend stand er aber einige Male im Tor und auch vor zwei Jahren half er meiner Mannschaft schon mal im Tor aus. Somit hatte ich keine Bedenken, dass diese Position nicht gut genug besetzt wäre.

Nun aber zum Spielverlauf. Mit unserer neuen Taktik kam mein Team sofort gut zurecht und wir stellten Going schon früh vor einige Probleme. Mit schnellen Balleroberungen im Mittelfeld und gefährlichen Pässen nach vorne, waren wir schon in den ersten Minuten brandgefährlich. So kam es auch, dass Stürmer Josef Neid bereits in Minute fünf den so wichtigen 1:0 Auswärtstreffer für uns machte. Die Freude währte aber nur kurz, denn bei einem Eckball übersahen wir Ozan Özdemir im Rückraum, welcher im zweiten Versuch den 1:1 Ausgleichstreffer erzielte. Davon ließen wir uns aber nicht unterkriegen und hatten sogleich die richtige Antwort parat. Unser zweiter Stürmer am heutigen Tag, Matthias Rupprechter, setzte nach einem Kopfball-Abpraller entscheidend nach und erzielte die erneute Führung. Leider verletzte sich unser „Ruppi“ schon vor dieser Aktion und konnte nur noch wenige Minuten weiterspielen. Für ihn kam in der 24. Minute Michael Lindner ins Spiel. Er fügte sich nahtlos ins Team ein und bildete mit Josef Neid ein gutes Sturmpaar. Kurz vor der Pause hatte Going nun einige dicke Möglichkeiten, welche aber allesamt ausgelassen wurden. Somit gingen wir mit einer 2:1 Führung in die Pause.

Schnell war uns allen in der Kabine klar, falls Going zum Anschlusstreffer kommt, würde das eine zähe zweite Halbzeit werden. Daher wollten wir unbedingt mit einem dritten Tor den Sack zumachen. In Person von Stürmer Josef Neid gelang dies auch. Er verwertete eine herrliche Kombination zur 3:1 Führung. Nun ging es darum, welche Mannschaft am Ende mehr Power hat. Wir konnten nach dem verletzungsbedingten Wechsel in der ersten Halbzeit trotzdem immer noch vier Spieler wechseln, da meine Ersatzbank insgesamt mit sechs Spielern besetzt war. Das tat ich auch im Laufe der zweiten Halbzeit. In der 75. Minute gab es den ersten Doppeltausch, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Es gab nun einige gute Chancen für uns, die wir leider nicht nutzen konnten. Und auch Going war bei einer Aktion sehr nahe am Anschlusstreffer dran, jedoch konnte Gerhard Hainz ausgezeichnet parieren. Es folgten weitere zwei Wechsel in der 85. Minute. Diese brachten noch einmal etwas Zeit auf der Match-Uhr. Schiedsrichter Cabar Yasar pfiff die Partie nach drei Minuten Nachspielzeit ab und wir konnten als verdienter Sieger vom Platz gehen. Nach zwei Niederlagen feierten wir also wieder einen vollen Erfolg. Nun kommt es am kommenden Freitag, dem 1.10.2021 um 20:00 Uhr, zum Bezirksderby mit dem FC Achensee. Das ist gleichzeitig auch unser letztes Heimspiel im Herbst, daher würden wir uns über viele Zuschauer und Fans freuen.“

Beste Spieler SVG Uderns: Gerhard Hainz (Tor), Josef Neid (Sturm). Michael Garber (Mittelfeld)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!