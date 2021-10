Stans lässt in Reith zwei Punkte liegen!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:39

In der 1. Klasse Ost konnte Leader SV Darbo Stans in der elften Runde mit einem 2:2 beim FC Elektro Achorner Reith einen Punkt holen. Für Trainer Sebastian Stadler wären drei Punkte auch nicht wirklich verdient gewesen. WSG Tirol 1c konnte deswegen mit einem 2:1 Erfolg gegen Ebbs II bis auf zwei Punkte an Stans heranrücken. Hinter der WSG Tirol tut sich dann aber ein Loch von fünf Punkten auf – neu auf Platz drei Uderns nach einem 4:0 gegen Achensee. Reith fällt auf Platz vier zurück, Ellmau holt in Kolsass ein 2:2.

Reith dreht zunächst 1:0 Führung von Stans

Richtungsweisende Partie für beide Mannschaften. Stans möchte natürlich den Vorsprung an der Tabellenspitze halten, Reith möchte zu eben dieser aufschließen. Reith sicher mehr unter Druck und im Heimspiel kann das Ziel nur drei Punkte sein. Das Spiel selbst beginnt mit einer nicht sonderlich überraschenden Führung für die Gäste – Torgarant Christian Landl trifft in Minute sieben per Strafstoß. Die Hausherren machen es aber dem Tabellenführer alles andere als leicht, teilweise macht sich aber auch Stans das Leben selbst schwer, denn sehr gute Möglichkeiten werden vergeben. Stans muss in der 30. und 37. Minute zwei Gegentreffer hinnehmen. Reith zeigt sich vor dem Tor wesentlich effektiver – Abdulkadir Tokat und Julian Brandner drehen die Partie zu Gunsten von Reith. Reith hat bereits in der 28. Minute gewechselt – Dajan Dzanan kommt für Thomas Srubar und Reith wechselt in der Halbzeitpause. Antonino Muscolino kommt für Niklas Pendl. Tabellenführer Stans zur Pause mit 1:2 im Rückstand.

Stans wechselt in der 51. Minute – Elias Bozic und Ahmet Aktas kommen. Stans scheitert aber an der Chancenverwertung – das Spiel auf des Messers Schneide. Es ist abermals Christian Landl, der für Stans in der 63. Minute den Ausgleich machen kann. Im Finish die Partie noch recht hektisch – drei gelbe Karten für die Gäste. Die Partie endet aber mit 2:2.

Beste Spieler SV Stans: Mario Plattner (re. MF), Christian Landl (ST)

Sebastian Stadler, Trainer SV Stans: „Das war das erwartet schwere Auswärtsspiel heute. Wir sind leider an unserer Chancenauswertung gestorben – diese hat uns am Ende den Dreier gekostet. Die Gegentore sind aus meiner Sicht vermeidbar gewesen. Im Endeffekt haben wir uns den Punkt hart erarbeitet. Unser Ziel ist natürlich weiter vorne dabei zu bleiben. Ein Dreier wäre aber heute nicht ganz verdient gewesen!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!