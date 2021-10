Uderns erobert mit Dreier gegen Achensee Tabellenplatz drei

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 18:26

Der FC Achensee konnte in der elften Runde der 1. Klasse Ost bei der SVG Uderns keine Punkte mitnehmen. Uderns gewinnt mit 4:0, erobert Platz drei und Achensee fällt auf Platz neun zurück. Der Puffer auf die Abstiegszone ist für Achensee aber noch beruhigend – fünf Punkte auf Going und acht auf Mils II.

Starke Vorstellung von Nico Klien im Tor von Uderns

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Für uns war Achensee keine Unbekannte, hatten wir doch bereits in der Vorbereitung ein Testspiel gegen die Mannschaft von Hannes Fichtinger absolviert. Somit konnte sich mein Team ungefähr auf die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft einstellen. Abermals spielten wir mit der gegen Going angewandten Taktik und diese schien auch dieses Mal wieder total zu fruchten. Wir erlaubten dem Gegner zuerst eine Spieleröffnung, um ihn dann beim Spielaufbau in der Mittelfeldzone zuzustellen und dann bei Balleroberung schnell nach vorne zu spielen. Gleichzeitig wollten wir mit einem kontinuierlichen Spielaufbau und Flügelspiel dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Das erste Tor entstand aber nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einer Standardsituation, bei der unser Markus Rieser am schnellsten reagierte und den Ball ins Tor schoss. Dies geschah in Minute 19 und nur wenige Minuten später war Josef Neid - nach herrlicher Vorarbeit von Gerhard Hainz - zur Stelle. Nun stand es bereits nach 22 Minuten 2:0 für uns. Wir konnten also mit breiter Brust vor dem heimischen Publikum weiterspielen. Wichtig war es aber, noch ein drittes Tor vor der Pause zu erzielen um auf jeden Fall ein dickes Polster für die 2. Halbzeit zu haben. Gesagt getan, denn in der 34. Minute war es wieder unser Josef Neid, der die 3:0 Führung erzielte. Der Gäste-Trainer wechselte bereits in der 35. Minute doppelt. Achensee konnte sich nach den Wechseln etwas stabilisieren und brachte das Zwischenergebnis in die Pause.

Für uns war klar, dass heute hinten die Null stehen sollte und vorne noch das eine oder andere Tor erzielt werden sollte. Ich konnte auf Grund des positiven Spielverlaufs die selben elf Spieler in die zweiten 45 Minuten schicken. Es gab nun eine Phase mit mehreren guten Chancen für uns, die wir vorerst leider nicht nutzen konnten. Erst in der 73. Minute stach Josef Neid zu und versetzte Achensee mit dem 4:0 wohl definitiv den Todesstoß. Kurz zuvor bemerkte ich ein Aufkeimen der Achenseer und eine kurze Drangphase, welche vor allem im Mittelfeld spürbar war. So wechselte ich in 70. Minute doppelt um mit frischen Kräften diese Positionen neu zu verstärken. Bis zum Ende des Spiels passierte nun nicht mehr viel Aufregendes, außer, dass wir einige Chance liegen ließen. Die wenigen Chancen welche der FC Achensee bekam, wurden allesamt entweder bereits im Mittelfeld oder in der Verteidigung oder zu guter Letzt vom Tormann geklärt. Im Tor stand an diesem Abend unser Nachwuchs-Torhüter Nico Klien. Der 2005er Jahrgang machte seine Sache fehlerlos und wird aller Voraussicht nach auch in den letzten beiden Partien im Tor stehen. Mit dem völlig verdienten 4:0 Sieg verabschiedeten wir uns vom Heimpublikum und liegen nun mit einundzwanzig Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und wir freuen uns nun über die beiden schweren Aufgaben auswärts gegen Ebbs 1b (Freitag, 08.10.2021 um 20:00 Uhr) sowie gegen die WSG Tirol 1c (Samstag, 16.10.2021 um 18:00 Uhr).

Beste Spieler SVG Uderns: Nico Klien (Torhüter), Daniel Rieser (Verteidigung), Markus Rieser (Mittelfeld), Josef Neid (Sturm)

