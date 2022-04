Uderns wählt für Partie in Mils defensive Taktik

Details Montag, 04. April 2022 15:27

Vorsicht war angesagt – gegen den Tabellenletzten der 1. Klasse Ost, dem SC Mils II, ließ es die SVG Uderns vorsichtig angehen. Trotzdem war Mils nahe dran die Gäste in ärgere Schwierigkeiten zu bringen. Am Ende setzt sich Uderns aber mit 2:0 durch. Auch die Top-2 der Liga ließen nichts anbrennen. Stans gewinnt in Hall 3:0 und die WSG Tirol 1c in Kirchbichl mit 3:1.

Volle Offensive fahrlässig!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wenn du gegen den Tabellenletzten spielst und mit der falschen Einstellung an die Sache heran gehst, dann kannst du nur verlieren. Daher habe auch ich mir lange Gedanken über die richtige Taktik gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es auf dem großen Sportplatz in Mils fahrlässig wäre, die volle Offensive zu suchen.

Stattdessen wählten wir eine eher defensiv ausgerichtete Variante. Wir wollten auch viel in Ballbesitz sein und dann gezielt in den entscheidenden Momenten schnell nach vorne spielen. Dies gelang uns ein ums andere Mal in der ersten Halbzeit jedoch kam nichts Zählbares heraus. Eine der größten Chancen hatte unser Neuzugang Daniel Ortner der sich hervorragend auf der linken Seite durchsetze und dann den Ball leider über das Tor zirkelte. Als Alle schon mit einem Unentschieden rechneten setze sich Gerhard Hainz kurz vor der Pause über links durch und servierte einen mustergültigen Quer-Pass auf den mitgelaufenen Michael Garber welcher nur noch Danke sagen musste. Ein perfekter Zeitpunkt für die Führung. Herzliche Gratulation unserem Michael zu seinem ersten Tor in der Kampfmannschaft. Leider war mein Team im nächsten Moment unachtsam, denn die nächste Großchance gehört Mils 1b. Ein Spieler der Heimmannschaft setzte sich im Laufduell durch und stand plötzlich frei vor Keeper Lukas Kronthaler. Doch Lukas ließ sich nicht bezwingen und somit blieb es bei der 1:0 Auswärtsführung für uns.

In der Pause war Erholen angesagt und wir steckten unsere Ziele für die zweite Halbzeit ab. Der Plan war es weiterhin viel in Ballbesitz zu sein und relativ defensiv zu stehen. Zumal vor allem jetzt Mils 1b gefragt war um mehr für das Spiel zu machen da sie ja in Rückstand waren. Und dieses Spiel zogen wir auch weiterhin durch. Auch wenn es von außen vielleicht nicht schön an zu sehen war, war es enorm wichtig, dass wir an diesem Tag eine eher defensivere Variante wählten. Vor allem unser Mittelfeld-Pressing funktionierte ausgezeichnet. Wir konnten uns viele Bälle erkämpfen und sie dann schnell nach vorne spielen bzw. in den eigenen Reihen zu sichern. In Minute 57 war es dann unser Kapitän Thomas Klocker welcher sich für das 2:0 bejubeln ließ. Ein wichtiges Tor welches uns viel Selbstvertrauen gab. Dennoch schien die Partie noch nicht entschieden. Ich wollte im Zentrum nun noch kompakter stehen und brachte mit Mathias Eberharter einen frischen Spieler auf der 6er Position. Doch Mils 1b gab sich an dem Tag noch nicht geschlagen. Für mich völlig unverständlich wie so ein starkes Team auf dem letzten Platz stehen konnte. Nach einem Dreifach-Wechsel der Heimelf in der 71. Minute kam nochmal mehr Schwung in deren Spiel doch wir schafften es alles was aufs Tor kam zu verteidigen. Und wenn einmal ein Ball durchging konnte man sich auf Lukas Kronthaler im Tor verlassen. Auch ich brachte nochmal zwei neuer Spieler für Daniel Ortner und Matthias Rupprechter. Elias Markt und Florian Hollaus ersetzen die Beiden. Die zwei Jungs kamen in einer enormen Druckphase von Mils, mussten aber sofort abliefern. Wir wollten auf jeden Fall mit dem 3:0 den Deckel drauf machen aber dies gelang uns nicht. Stattdessen mussten wir gegen Ende der Partie hin nochmal in einer brenzligen Situation klären. Bei diesem Klärungsversuch verletzte sich der bis dahin überragende Daniel Rieser und musste ausgewechselt werden. Paul Hell kam für die letzten Minuten anstelle von Daniel in die Partie. Nun wandte sich aber nochmal das Blatt und wir spielten noch einige tolle Bälle in die Offensive. Das 3:0 gelang uns zwar nicht mehr, aber am Ende war es eine souverän geführte Partie von uns.

Die gewählte Taktik wurde von meinen Mannen hervorragend umgesetzt und somit können wir stolz darauf sein, dass wir in der zweiten Frühjahrspartie gewonnen haben und abermals die Null hinten stand. Meinem verletzten Spieler Daniel Rieser wünsche ich auf diesem Wege ebenfalls nochmals eine gute Besserung. Am kommenden Samstag, 09.04.2022 geht es mit dem Heimspiel gegen Thiersee 1b weiter. Anstoß ist um 17:00 Uhr. Wir hoffen auf ein volles Gießenstadion!

Beste Spieler SVG Uderns: Michael Garber (rechtes Mittelfeld), Daniel Rieser (Innenverteidiger), Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld)