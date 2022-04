Ebbs II vergibt 3:1 Führung gegen Kolsass/Weer II

Details Montag, 11. April 2022 14:50

Im Spiel von SK Ebbs 1b gegen SV Kolsass/Weer 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Kolsass/Weer 1b vom Favoriten. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Ebbs 1b ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Haslacher sein Team in der 13. Minute. Geschockt zeigte sich SV Kolsass/Weer 1b nicht. Nur wenig später war Stefan Steinlechner mit dem Ausgleich zur Stelle (19.). SK Ebbs 1b traf etwas später zum 2:1 (32.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Haslacher seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Mit der Führung für Ebbs 1b ging es in die Halbzeitpause. Lukas Hussl versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz des Heimteams. Noah Muigg machte SK Ebbs 1b kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Am Ende stand es zwischen Ebbs 1b und Kolsass/Weer 1b pari.

Sicherlich ist das Ergebnis für SK Ebbs 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Ebbs 1b verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen. SK Ebbs 1b blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

SV Kolsass/Weer 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Kolsass/Weer 1b bereits drei Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist Ebbs 1b zu SC Fabels Ellmau, zeitgleich empfängt SV Kolsass/Weer 1b SVG Uderns.

Bester Spieler SK Ebbs II: Alexander Haslacher (Stürmer)

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Zusammengefasst fühlte es sich für uns an wie eine Niederlage! Nachdem wir zu Halbzeit mit 3:1 geführt hatten, haben wir ab Mitte der zweiten Halbzeit regelrecht um die Tore gebettelt. So gratulieren wir dem Gegner zu einem Punkt und bereiten uns auf das Nachtragsspiel in Thiersee vor!“

1. Klasse Ost: SK Ebbs 1b – SV Kolsass/Weer 1b, 3:3 (3:1)

93 Noah Muigg 3:3

53 Lukas Hussl 3:2

40 Alexander Haslacher 3:1

32 Oezguer Guengoer 2:1

19 Stefan Steinlechner 1:1

13 Alexander Haslacher 1:0