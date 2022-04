Uderns hat beim am Ende klaren Sieg gegen Thiersee II anfangs Probleme!

Details Montag, 11. April 2022 14:54

Der SV Thiersee II steht in der Tabelle der 1. Klasse Ost an vorletzter Stelle, aber im Spiel der 16. Runde in Uderns sah man ganz deutlich, dass wesentlich mehr Potential in der Mannschaft steckt. In der ersten Halbzeit waren die Gäste das bessere Team, am Ende siegt aber der Favorit Uderns doch klar mit 4:0. Damit festigt Uderns Platz drei, die Top-2 siegten ebenfalls souverän mit 3:1. Tirol 1c gegen Reith und Stans gegen Kirchbichl II. Damit führt weiterhin Stans die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf WSG Tirol 1c an.

Starke Anfangsphase der Gäste

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir kamen sehr schwer in die Partie. Die Gäste aus Thiersee verstanden es, uns relativ hoch anzupressen um uns nicht in den Spielaufbau kommen zu lassen. So mussten wir hohe Bälle für unser Offensiv-Spiel nutzen. Diese wurde aber meist von der gut agierenden Verteidigung abgefangen und schnell wieder nach vorne gespielt, sodass Thiersee in den Anfangsminuten spielerisch die bessere Mannschaft war. Dennoch war es meine Mannschaft die in Front ging. Eine abgerissene Flanke von Matthias Rupprechter konnte der Gäste-Torhüter nicht sicher fangen und unser Torjäger Gerhard Hainz lauerte genau auf diesen Fehler. Er luchste dem Tormann den Ball ab und schob zum 1:0 ein. Welch ein Befreiungsschlag für uns. Genau in einer Druckphase von Thiersee erzielten wir die Führung. Dennoch spielten wir nicht wie gewohnt mit breiter Brust weiter, sondern taten uns extrem schwer gegen die starke Thierseer Zweiermannschaft. Chancen gab es aber nun auf beiden Seiten. Vor allem die Freistöße der Gäste waren extrem gefährlich und stellten uns vor große Probleme. Wir schafften es aber als Team alle Bälle zu verteidigen und konnte im Gegenzug immer wieder mit Aktionen nach vorne ebenfalls für Gefahr sorgen. Vor allem Gerhard Hainz beschäftigte die Abwehr enorm. Er war es auch der kurz vor der Pause einen Lattenschuss zu verzeichnen hatte. Dieser Schuss wäre ein echtes Traumtor geworden. So mussten wir weiterhin auf das 2:0 hoffen. Als der Schiedsrichter bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit anzeigte, spielte mein Team einen herrlichen Kombinationsfußball, welcher doch noch vor der Pause mit dem zweiten Tor belohnt wurde. Daniel Ortner konnte seinen ersten Treffer im Uderns-Trikot verzeichnen. Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Es gab eine kurze Pausenansprache, in der wir uns alle einig waren, dass nur ein 3:0 wirklich ein gutes Polster für den Dreier ist. Also gingen wir hoch motiviert in die zweite Halbzeit. Und wir legten einen tollen Start hin. Kurz nach Wiederanpfiff war es Michael Garber, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und die 3:0 Vorentscheidung erzielte. Nun schien Thiersee 1b gebrochen und es lag an uns, wie das Ergebnis am Ende des Spiels aussehen sollte. Zum einen wollten wir für unser Torverhältnis noch mindestens ein viertes Tor schießen, zum anderen aber natürlich auch kein Gegentor bekommen. Es dauerte bis zur 74. Minute, als unser Kapitän sich ein Herz nahm und den Gäste-Torhüter mit seinem Schuss zum 4:0 überhob. Für Thomas Klocker das dritte Tor im dritten Spiel im Frühjahr. Es gab nun einige Wechsel auf beiden Seiten und das Spiel flachte ein wenig ab. Dennoch wäre auf unserer Seite noch ein fünftes Tor möglich gewesen, aber dies wäre wohl zu viel des Guten gewesen. Thiersee 1b kämpfte bis zum Schluss und wollte natürlich auch noch den Ehrentreffer erzielen. Dieser gelang ihnen aber nicht mehr und so blieben wir im dritten Spiel im Frühjahr ohne Gegentor. Ein toller Lauf und ein super Ergebnis an diesem Tag. Herzliche Gratulation an meine Mannschaft, aber auch den Gästen aus Thiersee möchte ich zu ihrer Leistung gratulieren. Mit ihrer Spielweise, vor allem in der ersten Halbzeit, stellten sie uns vor enorme Problemen und wir brauchten lange um ins Spiel zu finden. Ich denke für dieses Team wird es in der Tabelle bald bergauf gehen. Für uns geht es am Ostersamstag (16.04.2022) weiter, wenn wir um 14:30 Uhr auswärts auf SV Kolsass/Weer 1b treffen. Unsere Mannschaft würde sich auch auswärts wieder auf die tatkräftige Unterstützung unserer Fans freuen.“

Beste Spieler SVG Uderns: Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld), Bernhard Kröll (Innenverteidiger), Gerhard Hainz (Stürmer)