Knapper Erfolg von Hall II in Going

Details Donnerstag, 14. April 2022 13:40

Winterwetter in der 16. Runde der 1. Klasse Ost in Going. Am Kunstrasenplatz trifft die Heimelf auf das Team des SV Hall II und unterliegt in einem chancenarmen Spiel mit 0:1. Am Karsamstag treffen nun die beiden Mannschaften aufeinander, die sich in der Tabelle verbessern konnten. Hall II empfängt um 17 Uhr die Mannschaft vom Achensee.

Strafstoß entscheidet Partie

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall II: „Ein äußerst umkämpfte Partie auf Kunstrasen, es gab aber über das Spiel gesehen wenig Tormöglichkeiten. Schnee und Regen haben das Spiel aber sicherlich gebremst. Ein torloses Remis hätte dem Spielverlauf auch entsprochen, aber der Dreier für uns ist auch nicht ganz unverdient. Dem Treffer ist eine Superaktion meiner Mannschaft voraus gegangen. Ein Angriff über die Seite, 1:1 Duell und Elferpfiff durch den Schiri. Manuel Person hat in der 41. Minute verwandelt. Going hat aber nicht aufgegeben, weiter gekämpft und in der 87. Minute hat ein Spieler von uns die gelb-rote Karte kassiert. Going hat noch einmal Druck gemacht, aber wir haben das 1:0 über die Ziellinie gebracht!“

Beste Spieler SV Hall II: Ilkut Ylmaz, Manuel Drmic, Bilal Bukut (Tormann)

Achensee und Hall II verbessern sich in der Tabelle

Achensee gewinnt gegen Ellmau mit 2:1 und klettert um drei Plätze nach oben! Platz sechs und damit wurde auch der direkte Gegner in der Tabelle überholt. Der SV Hall II überholt Thiersee II, die in Uderns klar mit 0:4 unterliegen. Die Top-3 gewinnen – Stans daher weiterhin vier Punkte vor Tirol 1c und zwölf Punkte vor Uderns.