Mils II mit überraschendem Dreier gegen Reith – Stans zieht es im Spitzenspiel gegen Tirol 1c weiter durch!

Details Mittwoch, 20. April 2022 01:06

Sieben Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger WSG Tirol 1c für den SV Darbo Stans. So schaut es nach Ostern 2022 in der 1. Klasse Ost an der Tabellenspitze aus. In einer tollen Partie vor über 200 Zuschauern und Fans gewinnt Stans gegen die WSG Tirol 1c mit 5:2. Erfolgserlebnis auch am Tabellenende – der SC Mils II holt gegen den FC Elektro Achorner Reith einen 2:0 Erfolg – das ist für Mils der zweite volle Erfolg in der laufenden Saison!

Endlich belohnt!

Manuel Eiterer, Trainer SC Mils II: „Nach dem Sieg unter der Woche von Thiersee waren wir unter Druck und mussten endlich punkten. Ich muss die Mannschaft einfach loben, jedes Training zwischen fünfzehn und zwanzig Spieler beim Training, eine super Stimmung trotz dem Tabellenplatz. Heute konnten wir uns endlich belohnen. Mit der Akademie-Leihgabe Johannes Pregenzer hatten wir einen Trumpf der uns das 1:0 in der zehnten Minute besorgte und das 2:0 mustergültig auf Lukas Berger (59. Minute) aufgelegt hat. Ich bin sehr stolz auf meine junge Truppe, die niemals aufgibt, einen tollen Teamgeist besitzt und jeder für jeden kämpft. Im gesamten auf jeden Fall ein verdienter Sieg!“

Beste Spieler SC Mils II: Johannes Pregenzer (ST), Andrej Ivic (IV)

Stans gibt Gas und bezwingt im Spitzenspiel WSG Tirol 1c

Sebastian Stadler, Trainer SV Darbo Stans: „Das Spiel gegen WSG Tirol 1c hat das Prädikat Spitzenspiel auf alle Fälle zu Recht getragen. Wir waren höchst effizient – ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft. Eine absolut taktische Meisterleistung und vorne hat es auch sehr gut geklappt. Cihat Mutlu in der 15. Minute, Christian Landl in der 53. Minute haben uns 2:0 in Führung gebracht. Wir vergeben dazu noch einen Strafstoß nach 35 Spielminuten. Dann das 3:0 durch Ivan Popovic in der 59. Minute. Aus dem Nichts das 1:3 – ein aus meiner Sicht fragwürdiger Elfer, den Fabian Kellner in der 70 Minute verwandelt hat. Es wird kurz noch mal eng, der zweite Elfer der Gäste war sicher zu geben und Fabian Kellner bringt die WSG auf 2:3 heran. Wir machen aber dann mit zwei Treffern in der Nachspielzeit den Deckel drauf – 4:2 durch Christian Landl und Elias Bozic – 5:2 am Ende. Patrick Kometer hinten und Christian Landl vorne haben ganz besonders hervorragend gespielt. Damit nun sieben Punkte Vorsprung auf unserem direkten Konkurrenten – trotzdem weiter Gas geben das ist ja klar!“