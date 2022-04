Acht Treffer zwischen Kolsass/Weer II und Uderns!

Details Mittwoch, 20. April 2022 01:21

Ein höchst attraktives Duell konnte man am Karsamstag im Rahmen der Meisterschaft der 1. Klasse Ost am Sportplatz Kolsass verfolgen. Der SV Raika Kolsass/Weer II hat der SVG Uderns einen heißen Fight geliefert und am Ende gab es ein 4:4. Zehn Punkte für Uderns in vier Spielen 2022 und Tabellenplatz drei – eine sehr stolze Bilanz des Aufsteigers auch im neuen Jahr!

Stefan Steinlechner und Matthias Rupprechter lassen es krachen!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir starteten leider denkbar schlecht in das Spiel. Schon der erste Angriff der Heimelf wurde bestraft und es stand nach nicht einmal einer Minute schon 1:0. Der Torschütze war Stefan Steinlechner. Etwas erschrocken von diesem frühen und auch ungewohnten Rückstand, versuchten wir nun ins Spiel zu finden. Dies gelang uns in den Anfangsminuten leider überhaupt nicht. Eckball für Kolsass/Weer 1b in der 5. Minute und plötzlich das 2:0. Freistehend köpfte Andreas Niederacher ein! Welch ein Start für die Truppe von Trainer Goran Stefanovic. Nun der erste Angriff meiner Mannschaft. Eine schöne Kombination welche Michael Garber zum Anschlusstreffer in der 7. Minute abschloss! Kurzzeitig wirkte Kolsass/Weer nun angeschlagen und wir wollten in dieser Phase unbedingt den Ausgleich erzielen. Doch immer wieder konterte uns die Heimmannschaft gefährlich aus. Als alles schon mit der Halbzeitführung von Kolsass/Weer rechnete, erziele Matthias Rupprechter den 2:2 Pausenstand.

In der Halbzeit besprachen wir, dass wir unbedingt unsere Fehler abstellen müssen um nicht noch ein Gegentor zu bekommen. Außerdem wäre es wichtig gleich nach der Pause in Führung zu gehen um mit breiter Brust weiter spielen zu können. Leider schafften wir es nicht das Besprochene umzusetzen. Wir waren zwar spielerisch besser als unser Gegner, konnten aber keine unserer kreierten Chancen nutzen. Stattdessen führte eine Unachtsamkeit zum erneuten Führungstreffer der Gastgeber abermals durch den starken Stefan Steinlechner. Erneut war es aber meine Mannschaft die wieder mehr fürs Spiel machte und offensiv enormen Druck auf den Gegner machte. Doch ein Standard musste erst als Dosenöffner fungieren. Daniel Nagraisalovic schnappe sich gefühlt an der Mittellinie den Ball und versenkte diesen direkt. Torhüter Christoph Gerhold war durch die Laufwege unserer Stürmer irritiert und konnte so bei diesem Freistoß erst zu spät reagieren. Nur wenige Minuten später wieder ein Konter der Heimelf und plötzlich gingen diese wieder in Front. Der eingewechselte Davide De Sclavis besorgte die 4:3 Führung für SV Kolsass/Weer 1b. Leider gingen auch diesem Tor einige Fehler von uns voraus. Doch meine Mannschaft gab auch nach diesem Rückschlag nicht auf und konnte in Form vom bärenstarken Matthias Rupprechter schon drei Minuten später den 4:4 Ausgleich erzielen. Wir wollten aber nun noch den Siegtreffer erzielen und setzten unsere Offensivbemühungen fort. Doch am Ende reichte es nicht mehr für die drei Punkte.

Gratulation meiner Mannschaft für den aufopfernden Kampf. Nach einem so frühen 0:2 Rückstand schaffen es nicht viele Teams wieder zurück ins Spiel zu finden. Dass es am Ende nur zu einem Punkt reicht geht für mich in Ordnung, da Kolsass/Weer ein starker Gegner war. Sie verpassten uns viele schmerzende Nadelstiche und wir schafften es an diesem Tag nicht kompakt zu verteidigen und uns auf deren Angriffe einzustellen. Aber als Aufsteiger darf man mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen sehr wohl zufrieden sein und außerdem blieben wir zum wiederholten Male ungeschlagen. Wir freuen uns nun aber auf das Heimspiel gegen Ellmau am kommenden Samstag, dem 23.4.2022 um 17:00 Uhr. Auswärts mussten wir in Ellmau eine schmerzhafte Niederlage einstecken und somit haben wir hier noch eine Rechnung offen. Wir hoffen auch weiterhin auf die tatkräftige Unterstützung unserer Fans, welche uns sowohl zu Hause als auch auswärts immer wieder zu besonderen Leistungen pushen. Vielen Dank dafür!“

Bester Spieler SV Raika Kolsass/Weer II: Stefan Steinlechner (ST)

Bester Spieler SVG Uderns: Matthias Rupprechter (rechter Flügel bzw. Stürmer)