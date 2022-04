Ausgleich für Ellmau durch kuriosen Treffer in letzter Sekunde gegen Ebbs!

Details Mittwoch, 20. April 2022 01:38

So ganz nach Wunsch läuft es für den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II im Fußballjahr 2022 nicht. In der 1. Klasse Ost hat man etwas den Anschluss an die Top-3 verloren, der Ausgleichstreffer des SC Fabels Ellmau am Karsamstag aber durchaus vermeidbar. In letzter Sekunde das 2:2, Ebbs II damit weiter vier Punkte hinter Uderns, da auch Uderns in Kolsass über ein 4:4 nicht hinausgekommen ist.

Starkes Debüt von Thomas Kapfinger bei den Gästen

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Nachdem wir die Woche zuvor gegen Kolsass/Weer trotz Führung nur 3:3 spielten und gegen Thiersee nicht unseren besten Tag hatten, wollten wir mit voller Motivation wieder zurück in die Erfolgsspur!

Das gelang uns leider nur bedingt. Nach einem katastrophalen Fehlpass am eigenen 16-Meter Raum, konnte Alexander Gartlacher zur Führung einschieben. 1:0 für Ellmau so ging es auch in die Pause, obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und zwei bis drei hochkarätige Chancen – zweimal 1:1 Duell gegen den Goalie - ausließen. In der Pause nahmen wir uns vor, nochmals alles zu versuchen. Das gelang uns dann auch und wir stellten nach mehreren schönen Aktionen auf 1:2 - auch hier waren katastrophale Fehler des Gegners in der Defensive dabei. Eigentlich konnten wir den Sack zu machen mit weiteren guten Chancen. Das gelang uns leider nicht und somit wollten wir das 1:2 über die Zeit bringen. Das hatten wir auch, aber das Spiel ist bekanntlich erst aus wenn der Schiri in der 94 Minute abpfeift! In der letzten Sekunde ein Freistoß für den Gegner auf der Mittellinie. Alle mit nach vorne inklusive Goalie.

Es kam der vierig Meter Freistoß weder scharf, noch präzise. Der Gegner musste nicht mal zum Ball gehen und das Gerät landet nach einem „Aufsitzer“ am Elferpunkt direkt und unberührt in unserem Tor, 2:2! Ein fataler Fehler in unserer Hintermannschaft bescherte dem Gegner noch den Ausgleich. So ist Fußball, manchmal reicht ein Fehler, um ein Spiel zu drehen Nichts desto trotz geht es schon nächste Woche weiter mit einem Heimspiel. Aus Fehlern muss man lernen und das machen wir hoffentlich. Zu Erwähnen ist noch das sensationelle Debüt unseres Jungstars Thomas „Kapfä“ Kapfinger, der am Spieltag seinen fünfzehnten Geburtstag feierte und mit seinen Aktionen zeigte, welches Potenzial in ihm steckt!

Die Mannschaft feierte anschließend noch in Ellmau gemeinsam zu seinem Geburtstag, trotz „nur“ einem Punkt. Da sah man wieder, dass man auch nach nicht so schönen Ergebnissen zusammenhalten muss!“

Beste Spieler SK Ebbs II: Manuel Schwaiger (ZM), Thomas Kapfinger (RM)