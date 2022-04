Hochfilzen mit klarem Erfolg gegen Kolsass/Weer II – keine Tore zwischen Ebbs II und Hall II

Details Dienstag, 26. April 2022 02:05

In der 1. Klasse Ost sind die beiden ersten Plätze weiter fest einzementiert. Stans gewinnt in Going mit 3:1 und führt weiterhin sieben Punkte vor WSG Tirol 1c, die gegen Mils II mit 6:1 gewinnen. Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II und Hall II trennen sich torlos, Hochfilzen schiebt sich in der Tabelle mit einem 4:0 gegen den SV Raika Kolsass/Weer II auf Platz vier nach oben. Sehr schwer verletzt hat sich im ersten Spiel Jonas Profunser, die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldigste Genesung.

Klarer Erfolg von Hochfilzen gegen Kolsass/Weer II

Florian Wörter, Trainer FC Hochfilzen: „Wir haben das zweite Spiel hintereinander sehr souverän gespielt. Es waren auch endlich alle Spieler fit. Leider muss ich ja jedes Wochenende auf vier bis fünf Spieler verzichten. Eine extrem junge Mannschaft! Die Trainingsbeteiligung ist immer zwischen siebzehn und zwanzig Spielern. Pauschallob an das ganze Team, die Vorbereitung seit dem 1. Februar verlief sehr gut. Die Testspiele - alles gegen Gegner aus dem Pinzgau aus höhere Ligen - gingen alle verloren, aber wir haben sehr gut gespielt!

Zum Spiel gegen Kolsass/Weer II: Wir haben neunzig Minuten auf ein Tor gespielt. Der Gegner hat mit zwei Fünferketten zehn Meter hinter der Mittellinie gewartet. Es war am Anfang schwer Lösungen zu finden, am Ende dann ein mehr als verdienter Sieg meiner Mannschaft. Hätte auch viel höher ausgehen müssen. Wir hatten noch drei Lattenschüsse und zwei nicht gegebene Tore. Die Torschützen waren Manuel Miesl (2), Dominic Perterer und Elias Rothmair. Was aber sehr bitter ist – Jonas Profunser alles Gute - er hat eine schwere Knieverletzung erlitten im ersten Spiel und wird sicher ein Jahr ausfallen!“

Beste Spieler FC Hochfilzen: Manuel Miesl (Sturm), Andreas Unterrainer (Sturm), Ronny Waltl (zentrales Mittelfeld)

Nullnummer von Hall II in Ebbs

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Da wir im Hinspiel mit einer dezimierten Mannschaft gegen Hall verloren hatten, wollten wir im Rückspiel einiges besser machen. Leider gelang uns das nur bezogen auf unsere Defensive, die nicht viel zugelassen hatte. Da wir aber vorne nicht so wirklich durchkamen und auch beide Mannschaften keine richtigen Torchancen hatten, war das 0:0 am Ende verdient.“

Bester Spieler SK Ebbs: Manuel Schwaiger (ZM)