Hall II zeigt gegen Uderns deutlich auf!

Details Montag, 02. Mai 2022 00:38

Der SV Hall II arbeitete sich in der 19. Runde der 1. Klasse Ost auf den zehnten Tabellenrang vor, die Nummer drei der Liga SVG Uderns wurde 2:1 besiegt. An der Tabellenspitze zieht der SV Stans weiter einsam seine Kreise – 4:0 gegen Achensee. Auch die WSG Tirol 1c hat Platz zwei und damit den Aufstieg schon sehr sicher einbetoniert – durch die Niederlage von Uderns und dem 2:1 in Going bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Nummer drei Uderns.

Junge Haller Löwen zeigen ihre Klasse!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Mein Team begann diese Partie, wie vereinbart, relativ zurückhaltend. Wir wollten selbst, wenn möglich, viel in Ballbesitz sein, aber auch wenn der Gegner im Ballbesitz war nicht zu hoch agieren. So war es in den ersten Minuten ein wenig unterhaltsames Spiel. Unsere Mannschaft konnte nicht viele Akzente nach vorne setzen und wenn wir zu Chancen kamen, wurden sie leider nicht genutzt. Hall 1b hingegen schaffte es sehr oft gefährlich vor unser Tor zu kommen. In diesen Situationen war es einfach nur Glück, dass wir nicht in Rückstand gerieten. Bei so manch einer Aktion verhielten wir uns leider äußerst ungeschickt und bekamen nicht richtig Zugriff zur Partie. 0:0 zur Pause.

Dies änderte sich aber mit Beginn der zweiten Halbzeit. Eine kleine Systemumstellung half und wir drehten einen Gang höher. Plötzlich gab es viel mehr Offensivpower von uns und deutlich weniger Aktionen von Hall 1b. Eine herrliche Aktion meiner Mannschaft, der aber ein klarer Fehler der Heimelf ausging, war es dann auch welche uns die 1:0 Auswärtsführung in der 75. Minute durch Gerhard Hainz bescherte. Die Freude war riesengroß und wir sahen uns schon als Sieger dieser Partie. Doch wir hatten nicht mit der individuellen Klasse der heimischen Mannschaft gerechnet. In den 1:1 Situationen waren sie enorm stark und so musste bei etwa 25 Metern Torentfernung ein taktisches Foul helfen um den Gegner zu stoppen. Dieser Freistoß wurde mit voller Härte aufs Tor geschossen und konnte von unserm Torhüter Kronthaler abgewehrt. Leider reagierte hier Haci Karaca schneller als mein Team und so stand es kurz vor Schluss 1:1. Ein Unentschieden, mit dem ich hätte leben können. Und wohl auch der Hall 1b – Trainer hätte dies vor dem Ausgleich so unterschrieben. Doch nun hatten die Haller Blut geleckt und ein etwas strittiger Hand-Freistoß brachte dann doch noch die Entscheidung. Ein direktes Freistoß-Tor von Benjamin Weidhofer in das Kreuzeck brachte die 2:1 Führung und somit auch den Endstand in diesem Spiel. Ein richtiges Traumtor

Gratulation an Kristijan Tavic und sein Team für das tolle Spiel und den drei Punkten. Für uns heißt es Mund abwischen und weiterkämpfen. Schon am nächsten Tag traf sich die Mannschaft wieder um gemeinsam die heilige Taufe der kleinen Elina, der Tochter unseres Abwehrspielers Bernhard Kröll, zu feiern. Für mich ein schönes Zeichen, dass hier in Uderns in den letzten Jahren eine tolle Kameradschaft zusammengewachsen ist. Weiter geht es nun aber sportlich am kommenden Freitag, dem 6.5.2022 um 20:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen Kirchbichl 1b. Wir würden uns freuen, wenn wir weiterhin so gut von unseren Fans unterstützt würden wie es bisher in dieser Saison der Fall war!“

Beste Spieler SV Hall II: Suren Namoyan (Rechter Verteidiger), Selman Demir (Innenverteidiger)