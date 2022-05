Ebbs II gegen Kirchbichl II – Goalies nicht in Hochform

Details Dienstag, 03. Mai 2022 15:45

Ein Doppelpack in der zweiten Hälfte von Julius Loferer brachte dem SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II beim SV Kirchbichl II am Ende noch einen Punkt ein. Das 2:2 wurde aber auch durch Tormannfehler befeuert, Ebbs hat mit diesem 2:2 den Kontakt auf Platz drei in der 1. Klasse Ost etwas verloren.

Dreimal patzen die Goalies!

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: „Es gibt eigentlich nur eine passende Überschrift für dieses Spiel: Individuelle Fehler haben das Spiel entschieden. In Summe drei Tormannpatzer und ein sensationelles Tor, das durch unseren besten Mann an diesem Tag, Thomas „Kapfä“ Kapfinger (15 Jahre alt) vorgelegt wurde. Im Endeffekt ein gerechtes 2:2. Solange wir die individuellen Fehler in der Defensive nicht abstellen, wird es schwer sein, einen Sieg zu holen. Kirchbichl lag schon nach Treffern von Patrick Hechl und Soma Molnar mit 2:0 nach fünfzehn Minuten in Front, wir konnten aber in Hälfte zwei noch durch einen Doppelpack von Julius Loferer ausgleichen. Wir stecken den Kopf aber nicht in den Sand und werden schon nächste Woche wieder Vollgas geben. Positiv zu erwähnen: Wir spielten mit drei Spielern aus unserer U15 Mannschaft in der Startformation und ein weiterer wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt! Der Trainingsfleiß und Einsatz wird belohnt!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: Thomas Kapfinger (RV), Julius Loferer (ZM)