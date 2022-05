Hami Karahasanoglu analysiert den Erfolg von Stans gegen Hochfilzen

Details Montag, 23. Mai 2022 01:26

Nächster großer Schritt des SV Stans zum Titel in der 1. Klasse Ost – der Aufstieg wurde ja bereits auch mathematisch fixiert. Mit dem 3:0 Erfolg auswärts gegen Hochfilzen hält Stans die sieben Punkte Vorsprung auf WSG Tirol 1c, die mit einem 7:1 gegen den SV Raika Kolsass/Weer den Aufstieg ebenfalls schon fixiert haben.

Höherer Erfolg von Stans wäre möglich gewesen

Hami Karahasanoglu, SV Stans: „Nachdem unsere Blau-Weiße Mannschaft den Aufstieg fixiert hatte, ging es in der 22. Runde auswärts gegen den FC Hochfilzen.

Unsere Mannschaft erzielte in der 2. Minute nach einem Fernschuss durch mich das 1-0. Nach der Führung war es eine spielerisch gute Partie unserer Mannschaft. Bis zum letzten entscheidenden Pass kombinierte unsere Elf gut durch die Hochfilzener Abwehr. Somit ging es "nur" mit einem 1:0 verdient in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit war es ein eher ausgeglichenes Spiel. Bei hochsommerlichen Temperaturen erzielte dann in der 62. Minuten unser Mario Plattner sein erstes Tor für den SV Stans. Der Jubel war dementsprechend sehr groß. Nach dem 2:0 wurden gut heraus gespielte Chancen nicht verwertet. in der 84. Minute erzielte dann letztendlich unser Christian Landl sein 39. Tor in dieser Saison. Somit endete das schwere Auswärtsspiel in Hochfilzen mit einem 3:0 Erfolg, wobei das Ergebnis auch höher ausfallen hätte können.

Wir bedanken uns für die zahlreiche Unterstützung unserer großartigen Fans, die die lange Reise mitgemacht und uns lautstark angefeuert haben.

Am Mittwoch, dem 25. Mai 2022, geht es dann wieder auswärts gegen den SV Kolsass/Weer 1b. Anstoß ist um 18 Uhr!“

Bester Spieler SV Stans: Christian Rahm