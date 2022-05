Mils II bezwingt Hall II und Going - Thiersee setzt sich gegen Ellmau durch

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 13:37

Englische Woche in der 1. Klasse Ost und Leader Stans hat am 25. Mai 2022 mal vorgelegt – 3:1 beim SV Raika Kolsass/Weer II. WSG Tirol 1c muss zu Christi Himmelfahrt um 17:30 Uhr gegen Hall II punkten, ansonsten ist Stans auch mathematisch der Titel nicht mehr zu nehmen. Mils II hat sich gegen Hall II durchgesetzt und spielt am 26.5.22 um 14:30 Uhr zuhause gegen Achensee. Thiersee II bezwingt Ellmau 4:2 und Going 1:0.

Hall II diktiert Spielgeschehen – verliert aber gegen Mils II

Manuel Eiterer, Trainer SC Mils II: „Beim Derby gegen Hall 1b waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Mehrmals verhinderte unser Tormann Florian Prosch mit Glanztaten den Rückstand und zweimal ging der Ball an die Latte. Mils in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich vor dem Haller Tor, diesen Ball konnte der Haller Goalie aber super abwehren! So ehrlich muss man sein, Hall hätte zur Halbzeit gut und gerne mit 4:0 in Führung sein können.

In der Halbzeit stellten wir unser System mit einem Dreifachwechsel um, doch Hall blieb weiterhin die bessere Mannschaft. Nachdem Benjamin Weidhofer in der 72. Minute dann doch das 1:0 für die Gäste erzielen konnte, wachte unsere Mannschaft aber endlich auf. Nachdem eine Großchance noch liegen gelassen wurde, nutzte Samuel Spielthenner seine Geschwindigkeit perfekt aus und traf zum viel umjubelten 1:1 Ausgleich ins lange Eck. Da war auch der starke Haller Torhüter Alperen Yildirim chancenlos. Danach spielten beide Mannschaften auf den Derbysieg und Hall leistete sich einen Fehler im Aufbauspiel, welchen Manuel Eiterer in der 89.Minute zum 2:1 Siegestreffer nutzte.Somit gewinnen wir das zweite Spiel in Folge und auch das zweite Derby gegen Hall in dieser Saison. Ich bin sehr stolz auf meine junge Truppe, sieben Spieler mit Jahrgang 2005/2006 kamen wieder zum Einsatz. Jetzt wollen wir auch am Feiertag gegen den FC Achensee punkten.

Beste Spieler SC Mils II: Florian Prosch (Tormann), Thomas Schönfelder (IV) Sc Mils

Beste Spieler SV Hall II: Alperen Yildirim (Tormann) & Manuel Person (Mittelfeld)

Thiersee II setzt sich klar gegen Ellmau durch

Andreas Kuen, Trainer SV Thiersee II: „Wir haben ziemlich nervös angefangen uns zwei bis drei sehr gute Chancen ausgelassen. In der 28. Minute aber dann das 1:0 durch Matthias Bellinger, sieben Minuten darauf eine scharfe Flanke und eine Eigentor der Gäste. Nach einer Ecke haben wir dann zwar in der 52. Minute das 1:2 durch Roman Berger kassiert, konnten dann aber mit einem Doppelpack von Daniel Kirchmair den Sack zumachen. Den Endtand von 4:2 hat David Gugglberger von den Gästen fixiert. Der Sieg war nie auf der Kippe, wir hatten ein klares Übergewicht an Möglichkeiten.“

Beste Spieler SV Thierse II: Daniel Kirchmar (ST), Manuel Pfluger (6er)