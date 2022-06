Stans ist schon Meister – aber Christian Landl kämpft noch um die Tiroler Torjägerkrone!

Details Sonntag, 12. Juni 2022 23:23

In der 1. Klasse Ost gibt es in der letzten Rund nur mehr eine Frage zu beantworten. Stans ist schon lange Meister und hat in der vorletzten Partie mit 5:3 bei Mils II gewonnen. Als Vizemeister wird WSG Tirol 1c aufsteigen – eine überraschend klare 0:4 Heimniederlage gegen Ellmau im vorletzten Spiel. Die Frage die noch offen ist: wird Götzens oder Stans den Toptorjäger in Tirol in der Saison 21/22 stellen?

Acht Treffer zwischen Mils II und Stans

Hami Karahasanoglu, SV Darbo Stans: „Sehr schweres Spiel in Mils bei sehr heißem Wetter. Kurzzeitiger Rückstand in der ersten Halbzeit für Stans. Insgesamt aber eine schwache erste Halbzeit von beiden Mannschaften. Samuel Spielthenner brachte Mils in der 7. Minute in Führung. Ausgleich durch Christian Landl in der 31. Minute. Zweite Halbzeit deutlich mehr Druck von Stans und mehr Torchancen. Zwei Lattentreffer für Stans. Mils bei Kontern stark und gefährlich. Es hätten viel mehr Tore fallen müssen. Trotzdem hat es aber oft geklingelt. Mario Plattner mit dem 2:1 für Stans in Minute 49, das 3:1 durch Christian Landl in der 68. Minute. Samuel Spielthenner bringt Mils auf 2:3 heran, 4:2 durch Elias Bozic für Stans. Manuel Köck verkürzt noch einmal auf 3:4 aus der Sicht von Mils. Schlusspunkt zum 5:3 für Stans durch Christian Landl.

Hattrick für Landl Christian – ein Spiel noch und es wird entschieden sein wer sich Toptorjäger in Tirol nennen darf. Manuel Weichselbraun von Götzens hat aktuell 48 Saisontore, so wie Christian Landl aus Stans. Im letzten Spiel werden wir alles dafür geben, damit Christian sich diese Krone holt!“

Beste Spieler: Hami Karahasanoglu (ZM), Christian Landl (ST)